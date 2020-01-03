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Молодой человек оплатил пожилым тюменцам продукты на кассе в магазине

3 января 2020, 15:00
Фото: pixabay.com
подарки
В Тюмени молодой человек решил сделать своеобразный подарок на Новый год. Первого января он оплачивал покупки пожилых горожан на кассе в магазине, сообщает ЧС Тюмень.

Автор данной истории отметила, что нынешняя молодежь не всего гонится за хайпом и интернет-трендами. Старики были очень благодарны.

«Все ругают молодежь, но мне хочется похвалить», - пояснила подписчица тюменского паблика.

В комментариях горожане отметили, что подобным образом он решил поддержать праздничное настроение.

Старые новогодние ёлки просят отдать в тюменский зоопарк на корм для верблюдов. Их можно использовать в качестве лежанки для животных. Более того, тюменцы отмечают, что около торговых точек очень много непроданных елей.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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