Молодой человек оплатил пожилым тюменцам продукты на кассе в магазине

Автор данной истории отметила, что нынешняя молодежь не всего гонится за хайпом и интернет-трендами. Старики были очень благодарны.
«Все ругают молодежь, но мне хочется похвалить», - пояснила подписчица тюменского паблика.
В комментариях горожане отметили, что подобным образом он решил поддержать праздничное настроение.
Старые новогодние ёлки просят отдать в тюменский зоопарк на корм для верблюдов. Их можно использовать в качестве лежанки для животных. Более того, тюменцы отмечают, что около торговых точек очень много непроданных елей.