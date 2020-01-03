МЧС: в субботу в Тюмени ожидается резкое усиление ветра и сильный снегопад

С 05:00 в областной столице начнёт идти снег. Синоптики полагают, что за 12 часов в городе выпадет до 2 мм осадков. Усилится ветер, а температура повысится с – 10 до – 4 градусов. Влажность воздуха составит 84%.
МЧС Тюменской области предупреждает, что 4 января в регионе возможны порывы до 18 метров в секунду. Горожане получили соответствующее смс-уведомление. Рекомендуется соблюдать осторожность на федеральных трассах и соблюдать ПДД в соответствии с дорожной ситуацией.
Пятого января горожан ожидает пасмурная погода. Столбики термометра покажут – 3 градуса. Ожидается южный ветер с порывами до 8 метров в секунду.