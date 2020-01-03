Федеральные каналы вновь скрыли счетчики лайков новогоднего обращения Путина

Алексей Навальный решил напомнить своим подписчикам, что президент РФ пообещал среднюю заработную плату в 2020 году в размере 167 тыс. рублей в месяц (2700 долларов).
«С сегодняшнего дня ваша зарплата - 167 тысяч рублей в месяц. С чем вас горячо и поздравляю!», - отметил Навальный.
В своём новогоднем обращении Владимир Путин отметил, что страна живет в бурное и противоречивое время, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от РФ.
Совершенным контрастом смотрится на фоне привычных российских поздравлений первое в этом роде выступление президента Украины Зеленского, который призвал «ответить самим себе на важный вопрос: кто я?».
Известный историк Иван Курилла, сравнивая речи Путина и Зеленского отметил, что «что-то тут есть важное для понимания ситуации. Одним нравится, других тошнит».
В то же время журналисты и блогеры обратили внимание федеральные каналы скрыли счетчики лайков и дизлайков новогоднего обращения Путина в YouTube.