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Федеральные каналы вновь скрыли счетчики лайков новогоднего обращения Путина

3 января 2020, 08:13
Фото: 1Mi
Федеральные каналы вновь скрыли счетчики лайков новогоднего обращения Путин
Политики и общественные деятели выступили с обращениями 31 декабря. Сетевые аналитики и блогеры первыми оценили их заявления, отмечают Новые известия.

Алексей Навальный решил напомнить своим подписчикам, что президент РФ пообещал среднюю заработную плату в 2020 году в размере 167 тыс. рублей в месяц (2700 долларов).

«С сегодняшнего дня ваша зарплата - 167 тысяч рублей в месяц. С чем вас горячо и поздравляю!», - отметил Навальный.

В своём новогоднем обращении Владимир Путин отметил, что страна живет в бурное и противоречивое время, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от РФ.

Совершенным контрастом смотрится на фоне привычных российских поздравлений первое в этом роде выступление президента Украины Зеленского, который призвал «ответить самим себе на важный вопрос: кто я?».

Известный историк Иван Курилла, сравнивая речи Путина и Зеленского отметил, что «что-то тут есть важное для понимания ситуации. Одним нравится, других тошнит».

В то же время журналисты и блогеры обратили внимание федеральные каналы скрыли счетчики лайков и дизлайков новогоднего обращения Путина в YouTube.

#Новости#Политика#Новый год#Александр Мязин
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