В декабре в Тюмени был отмечен пик по количеству проданных квартир

По сравнению с ноябрем того же года количество продаж выросло на 26%.
«Больше всего сделок - 349 - было зафиксировано 27 декабря. Эта цифра стала рекордом за весь месяц», сообщает 72.ru c ссылкой на эксперта по недвижимости компании «Этажи».
Немало продаж было и 31 декабря, в этот день совершено 50 сделок. Из них было куплено: 21 «однушка», 18 «двушек», 10 трехкомнатных квартир и одна многокомнатная, стоимость которой составила 9,5 млн.рублей.
В январе специалисты по недвижимости прогнозируют небольшое затишье. Кстати, в это время приобрести жилье можно на более выгодных условиях, так как предложений много и продавцы готовы идти на уступки.