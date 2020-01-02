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В декабре в Тюмени был отмечен пик по количеству проданных квартир

2 января 2020, 07:06
Фото: 1Mi
Тюменцы активно покупали квартиры в декабре
В декабре минувшего года в областном центре выросло число сделок по покупки недвижимости, сообщает сайт 72.ru.

По сравнению с ноябрем того же года количество продаж выросло на 26%.

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«Больше всего сделок - 349 - было зафиксировано 27 декабря. Эта цифра стала рекордом за весь месяц», сообщает 72.ru c ссылкой на эксперта по недвижимости компании «Этажи».

Немало продаж было и 31 декабря, в этот день совершено 50 сделок. Из них было куплено: 21 «однушка», 18 «двушек», 10 трехкомнатных квартир и одна многокомнатная, стоимость которой составила 9,5 млн.рублей.

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В январе специалисты по недвижимости прогнозируют небольшое затишье. Кстати, в это время приобрести жилье можно на более выгодных условиях, так как предложений много и продавцы готовы идти на уступки.

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