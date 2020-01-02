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В 2020-м году дятлов в Гилевской роще станет больше

2 января 2020, 12:00
Фото: 1Mi
Тюменские дятлы смогут гнездоваться в Гилевской роще
В наступившем, 2020-м году, в полюбившейся многим жителям Гилевской роще, специалисты ЛесПаркХоза хотят создать безопасные условия для гнездования дятлов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Тюмень

Когда этих птиц в роще станет больше, то они будут защищать деревья от вредных насекомых», пояснили в администрации.

Кроме того, полюбоваться дятлами будет приятно и детям, и взрослым.

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Кстати, в 2019 году в Гилевской роще стало значительно больше белок. Летом там были развешаны кормушки, люди, которые гуляют в парке, наполняют их орехами и семечками. Оценив заботу, зверьки обзавелись потомством.

Напомним, незадолго до праздников белок из сквера им. Немцова перевезли в зоопарк. Сейчас они живут в большой клетке с собратьями и бурундуками.

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#Новости#Зоопарк#Гилевская роща#Птицы#Белки#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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