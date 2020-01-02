В 2020-м году дятлов в Гилевской роще станет больше

Когда этих птиц в роще станет больше, то они будут защищать деревья от вредных насекомых», пояснили в администрации.
Кроме того, полюбоваться дятлами будет приятно и детям, и взрослым.
Кстати, в 2019 году в Гилевской роще стало значительно больше белок. Летом там были развешаны кормушки, люди, которые гуляют в парке, наполняют их орехами и семечками. Оценив заботу, зверьки обзавелись потомством.
Напомним, незадолго до праздников белок из сквера им. Немцова перевезли в зоопарк. Сейчас они живут в большой клетке с собратьями и бурундуками.