В Тюмени изменили маршруты автобусов №33 и №2

«Маршрут № 33 «п. ДОК — ул. Курортная» продлен до конечных остановочных пунктов «ул. Метелевская» и «ЖДВ». Общее количество отправлений от остановочного пункта «ул. Метелевская» с 1 января составит 31, а интервал движения в часы пик будет 14-16 минут», — рассказали в мэрии Тюмени.
По мнению городских властей, изменения помогут тюменцам быстрее добраться до железнодорожного вокзала и социально значимых объектов в районе Дома обороны и Бабарынки.
Автобус №33 теперь не будет заезжать в жилой район ДОК. С 1 января туда можно будет добраться на автобусе № 2 «Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская».
На маршрут №2 добавят 2 автобуса, чтобы число отправлений от остановочного пункта «п. ДОК» не изменилось: их останется 9. Всего по маршруту №2 с начала года будет ходить 20 автобусов.
Узнать полное расписание движения автобусов можно на сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru.