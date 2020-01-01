nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени изменили маршруты автобусов №33 и №2

1 января 2020, 06:37
Фото: pixabay.com
В Тюмени изменили маршруты автобусов №33 и №2
Тюменские транспортники изменили схемы и интервал движения автобусов №33 и №2, сообщили в городской администрации. Нововведения начали действовать с 1 января.
Сюжет
Тюмень

«Маршрут № 33 «п. ДОК — ул. Курортная» продлен до конечных остановочных пунктов «ул. Метелевская» и «ЖДВ». Общее количество отправлений от остановочного пункта «ул. Метелевская» с 1 января составит 31, а интервал движения в часы пик будет 14-16 минут», — рассказали в мэрии Тюмени.

По мнению городских властей, изменения помогут тюменцам быстрее добраться до железнодорожного вокзала и социально значимых объектов в районе Дома обороны и Бабарынки.

Автобус №33 теперь не будет заезжать в жилой район ДОК. С 1 января туда можно будет добраться на автобусе № 2 «Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская».

Тюменским автобусам добавят новые остановки
Узнать подробнее

На маршрут №2 добавят 2 автобуса, чтобы число отправлений от остановочного пункта «п. ДОК» не изменилось: их останется 9. Всего по маршруту №2 с начала года будет ходить 20 автобусов.

Узнать полное расписание движения автобусов можно на сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru.

Материалы по теме
В Тюмени в маршруте автобуса № 86 появились новые остановки
#Новости#Городской транспорт#Тюмень#Мария Райтер#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25