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В первый день года к медикам обратились 340 тюменцев

1 января 2020, 09:27
Фото: Наш город / 1Mi
В первый день года к медикам обратились 340 тюменцев
За минувшие сутки в областную больницу № 2 в Тюмени обратились 340 человек, сообщает паблик «ЧС Тюмень» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
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Тюмень

Медики отметили, что это вдвое меньше, чем в обычный будний день. В этом году еще не было пациентов с необычными травмами, например, от петарды или пробки от шампанского.

Первым пациентом в наступившем году стал мужчина с порезами на пальцах. Он рассказал, что торопился накрыть новогодний стол и сам себя поранил ножом.

Медики попросили тюменцев быть осторожными и беречь себя от травм. Например, не спешить при подъеме на горку и проверять, что спуск безопасен. Тепло одеваться перед выходом на улицу и не пить алкогольные напитки, если предстоит управлять автомобилем. Отдельно медики обратили внимание, что следует соблюдать технику безопасности при работе с пиротехникой и при катании на коньках, которыми можно поранить себя или других.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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