В первый день года к медикам обратились 340 тюменцев

Медики отметили, что это вдвое меньше, чем в обычный будний день. В этом году еще не было пациентов с необычными травмами, например, от петарды или пробки от шампанского.
Первым пациентом в наступившем году стал мужчина с порезами на пальцах. Он рассказал, что торопился накрыть новогодний стол и сам себя поранил ножом.
Медики попросили тюменцев быть осторожными и беречь себя от травм. Например, не спешить при подъеме на горку и проверять, что спуск безопасен. Тепло одеваться перед выходом на улицу и не пить алкогольные напитки, если предстоит управлять автомобилем. Отдельно медики обратили внимание, что следует соблюдать технику безопасности при работе с пиротехникой и при катании на коньках, которыми можно поранить себя или других.