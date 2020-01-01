В первый день года к медикам обратились 340 тюменцев

Медики попросили тюменцев быть осторожными и беречь себя от травм. Например, не спешить при подъеме на горку и проверять, что спуск безопасен. Тепло одеваться перед выходом на улицу и не пить алкогольные напитки, если предстоит управлять автомобилем. Отдельно медики обратили внимание, что следует соблюдать технику безопасности при работе с пиротехникой и при катании на коньках, которыми можно поранить себя или других.