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В новогоднюю ночь в Ишиме автомобиль сбил подростков

1 января 2020, 12:34
Фото: 1Mi
В Тюменской области в ДТП пострадали два человека
В новогоднюю ночь на тюменских дорогах пострадали два пешехода, - сообщили на 72.ru.
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Тюмень

В новогоднюю ночь на тюменских дорогах пострадали два пешехода, - сообщили на 72.ru.

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Авария произошла около трех часов ночи, в Ишиме по адресу Ялуторовская 69а.

«По предварительным данным, один из пострадавших подростков находится в коме, второй отделался ушибом бедра», сообщили на сайте 72. ru, с ссылкой на начальника отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжелу Борисову.

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Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в декабре 2019 года, находясь за рулем автомобиля, совершила наезд на троих школьников, не заметив их.

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