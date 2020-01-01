В новогоднюю ночь в Ишиме автомобиль сбил подростков

В новогоднюю ночь на тюменских дорогах пострадали два пешехода, - сообщили на 72.ru.
Авария произошла около трех часов ночи, в Ишиме по адресу Ялуторовская 69а.
«По предварительным данным, один из пострадавших подростков находится в коме, второй отделался ушибом бедра», сообщили на сайте 72. ru, с ссылкой на начальника отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжелу Борисову.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в декабре 2019 года, находясь за рулем автомобиля, совершила наезд на троих школьников, не заметив их.