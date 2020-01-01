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Тюменцев пригласили на удачу прокатиться в автобусе №20

1 января 2020, 08:20
Фото: Администрация Тюмени
Тюменцев пригласили на удачу прокатиться в автобусе №20
Администрация Тюмени пригласила жителей и гостей города поддержать традицию и прокатиться на автобусе с номером наступившего года.

«Есть в Тюмени такая традиция. В первый день нового года обязательно нужно проехать в автобусе, номер маршрута которого совпадает с цифрами наступившего года. В этом году это маршрут № 20», — рассказали в мэрии.

По их словам, горожане верят, что если прокатиться на заветном автобусе в первый день нового года, то на следующие 364 дня можно зарядиться пассажирской удачей.

«Согласно поверью, тот, кто 1 января 2020 года станет пассажиром автобуса № 20, весь год будет удачлив: в автобусе всегда будут свободные места, а маршрут будет приезжать именно в тот момент, когда вы пришли на остановку», — пояснили в городской администрации.

Кондукторы автобусов на маршруте №20 «Жд вокзал – Автобаза № 100» весь первый день 2020 года будут дарить пассажирам календари.

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