Тюменцев пригласили на удачу прокатиться в автобусе №20

«Согласно поверью, тот, кто 1 января 2020 года станет пассажиром автобуса № 20, весь год будет удачлив: в автобусе всегда будут свободные места, а маршрут будет приезжать именно в тот момент, когда вы пришли на остановку», — пояснили в городской администрации.