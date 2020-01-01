На праздниках тюменцы могут парковаться бесплатно

«Тюменцы в новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января включительно, смогут бесплатно пользоваться парковками. Парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта», — говорится в сообщении.
В мэрии напомнили, что даже в дни бесплатной парковки нельзя занимать места для инвалидов. Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать плавила пользования парковками.
Платные парковки в Тюмени расположены по адресам: ул. Первомайская, 20, ул. Герцена (нечетная сторона от ул. Первомайской до ул. Дзержинского), ул. Герцена, 55, набережная Туры (ул. Республики, 1).
С 9 января платные парковки на набережной (ул. Республики,1), по ул. Герцена и ул. Первомайской вернуться к обычному режиму работы.
Посмотреть список всех парковок в Тюмени можно на сайте https://tmn-parking.ru.