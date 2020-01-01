Малышу из Тюмени сумели собрать 163 млн рублей на лечение

«Больший остаток сбора на лечение Димки полностью оплачен одним волшебником, которой сделал это анонимно. Мы очень благодарны ему и каждому из Вас за нереальную поддержку… Мы очень рады, что наш малыш смог объединить такое количество добрых и отзывчивых людей вокруг себя! Пусть Бог хранит Вас всех друзья — волшебники», — написали Тишунины в соцсети.