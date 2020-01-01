Малышу из Тюмени сумели собрать 163 млн рублей на лечение

На операцию для мальчика требовалось 163 млн рублей.
«Больший остаток сбора на лечение Димки полностью оплачен одним волшебником, которой сделал это анонимно. Мы очень благодарны ему и каждому из Вас за нереальную поддержку… Мы очень рады, что наш малыш смог объединить такое количество добрых и отзывчивых людей вокруг себя! Пусть Бог хранит Вас всех друзья — волшебники», — написали Тишунины в соцсети.
По их словам, на просьбу о помощи откликнулись не только их друзья, но и незнакомые люди: знаменитости, блогеры, и сотни тысяч человек из разных стран мира.
В пять месяцев Диме поставили диагноз: спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа. Чтобы сделать операцию в американской клинике, требовалась огромная сумма – 163 млн рублей. Тюменцы написали о своем сыне в соцсетях и попросили помощи.