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ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы 2019 года

31 декабря 2019, 16:32
Фото: ВКонтакте
Команда ВКонтакте представила в медиапроекте «Фокус» список самых обсуждаемых персон и событий года.

Рейтинг составлен вместе с Brand Analytics — по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь.

Персоны года:

  1. Владимир Путин — 12,6 млн упоминаний
  2. Хидео Кодзима — 4 млн
  3. Лионель Месси — 3,9 млн
  4. HammAli & Navai — 3,5 млн
  5. Тима Белорусских — 3,1 млн
  6. Artik & Asti — 2,7 млн
  7. Егор Крид — 2,64 млн
  8. Zivert — 2,63 млн
  9. Ramil’ — 2,5 млн
  10. JONY — 2,4 млн

Семь мест в десятке самых упоминаемых персон заняли музыканты. На пятом месте оказался Тима Белорусских. Подводя музыкальные итоги, ВКонтакте назвала его «Артистом 2019». За год в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз. За ним же была и победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.

«Песней 2019» тогда признали «Грустный дэнс», а сейчас Artik & Asti заняли шестое место в топе персон. Закрывает десятку JONY. Музыкальная редакция ВКонтакте назвала его «Прорывом года» — исполнитель вошёл в топ песен с треком «Аллея».

Владимир Путин, Лионель Месси и Егор Крид уже становились самыми упоминаемыми персонами ВКонтакте год назад — по итогам 2018-го.

События года:

  1. Тёмная тема — 12 млн упоминаний

2. VK Coin — 3,7 млн

3. Поединки UFC — 2,06 млн

4. Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 млн

5. Пожары в Сибири — 1,2 млн

6. Пенсионная реформа — 1 млн

7. Мстители: Финал — 750 тыс.

8. Евровидение — 605,1 тыс.

9. Протесты в Москве — 605 тыс.

10. Лига чемпионов — 572 тыс.

Самыми обсуждаемыми событиями 2019 года стали темы апреля — тогда ВКонтакте представила тёмную тему в приложении для Android и запустила мини-приложение VK Coin.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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