ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы 2019 года

Рейтинг составлен вместе с Brand Analytics — по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь.
Персоны года:
Семь мест в десятке самых упоминаемых персон заняли музыканты. На пятом месте оказался Тима Белорусских. Подводя музыкальные итоги, ВКонтакте назвала его «Артистом 2019». За год в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз. За ним же была и победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.
«Песней 2019» тогда признали «Грустный дэнс», а сейчас Artik & Asti заняли шестое место в топе персон. Закрывает десятку JONY. Музыкальная редакция ВКонтакте назвала его «Прорывом года» — исполнитель вошёл в топ песен с треком «Аллея».
Владимир Путин, Лионель Месси и Егор Крид уже становились самыми упоминаемыми персонами ВКонтакте год назад — по итогам 2018-го.
События года:
2. VK Coin — 3,7 млн
3. Поединки UFC — 2,06 млн
4. Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 млн
5. Пожары в Сибири — 1,2 млн
6. Пенсионная реформа — 1 млн
7. Мстители: Финал — 750 тыс.
8. Евровидение — 605,1 тыс.
9. Протесты в Москве — 605 тыс.
10. Лига чемпионов — 572 тыс.
Самыми обсуждаемыми событиями 2019 года стали темы апреля — тогда ВКонтакте представила тёмную тему в приложении для Android и запустила мини-приложение VK Coin.