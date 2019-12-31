ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы 2019 года

Семь мест в десятке самых упоминаемых персон заняли музыканты. На пятом месте оказался Тима Белорусских. Подводя музыкальные итоги, ВКонтакте назвала его «Артистом 2019». За год в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз. За ним же была и победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.