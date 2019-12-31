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В Тюмени СКР ищет потерпевших в деле о долгах по зарплате

31 декабря 2019, 05:59
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени СКР ищет потерпевших в деле о долгах по зарплате
Следственный комитет ищет работников ООО «ВИДСТРОЙ», которые пострадали от невыплаты заработной платы, сообщили в ведомстве.
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Тюмень

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев в отношении директора компании.

По данным следствия, задолженность росла с июля 2018 года. Предварительная сумма невыплаченной зарплаты составляет 300 тыс. рублей.

«В настоящее время следственные органы устанавливают потерпевших – работников ООО «ВИДСТРОЙ», не получавших зарплату в указанный период», — рассказали в СКР.

Работники компании, не получившие заработную плату, могут обратиться в отдел СКР по Калининскому АО Тюмени по ул. Луначарского, 57. Также можно сообщить информацию по телефону 8 (3452) 42-11-06.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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