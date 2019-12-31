В Тюмени СКР ищет потерпевших в деле о долгах по зарплате

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев в отношении директора компании.
По данным следствия, задолженность росла с июля 2018 года. Предварительная сумма невыплаченной зарплаты составляет 300 тыс. рублей.
«В настоящее время следственные органы устанавливают потерпевших – работников ООО «ВИДСТРОЙ», не получавших зарплату в указанный период», — рассказали в СКР.
Работники компании, не получившие заработную плату, могут обратиться в отдел СКР по Калининскому АО Тюмени по ул. Луначарского, 57. Также можно сообщить информацию по телефону 8 (3452) 42-11-06.