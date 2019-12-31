Самые громкие аресты в России - итоги 2019 года

Печальным символов уходящего года стал арест 6 июня Ивана Голунова за якобы хранение наркотиков. Позже выяснилось, что их подбросили сотрудники полиции
«Давно народ не был так сплочён: вырвать обвиняемого из рук «правосудия» - бесценно», - отмечает НИ.
Уголовное дело журналиста имело далеко идущие последствия, силовикам пришлось повысить контроль в части обвинений по статье о хранении и распространении наркотиков.
С 26 марта арестован бывший министр Михаил Абызов, правоохранительные органы задержали сенатора Рауфа Арашукова. В 2019 году это главные политические аресты.
Громким стало расследование против директора «Baring Vostok» Майкла Калви. На данный момент следствие сняло обвинения в мошенничестве, его обвиняют только в растрате крупной суммы из инвестиционного фонда.
В Екатеринбурге были арестованы, но затем отпущены 20 участников митинга против строительства храма. Для экспертов стало сюрпризом подобное развитие протеста на Урале.
В Москве были задержаны 5 сотрудников ФСБ. В июле суд отправил их в СИЗО. Они обвиняются в ограблении банка на 140 млн рублей. В апреле арестовали Полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Следователи нашли у него дома 12 млрд рублей.
В СМИ заговорили о чистках в российских ведомствах, но в декабре на пресс-конференции Путин сообщил, что чисток таких нам «не нужно».