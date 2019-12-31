Самые громкие аресты в России - итоги 2019 года

Текущий год запомнился громкими и скандальными арестами. Между тем официально число арестов сократилось: по данным Новых известий, в 2017 году за первые 9 месяцев были арестованы 85 тыс. человек, а за 9 месяцев 2019 года – 70 тыс.

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