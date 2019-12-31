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Самые громкие аресты в России - итоги 2019 года

31 декабря 2019, 12:14
Фото: pixabay.com
Самые громкие аресты в России - итоги 2019 года
Текущий год запомнился громкими и скандальными арестами. Между тем официально число арестов сократилось: по данным Новых известий, в 2017 году за первые 9 месяцев были арестованы 85 тыс. человек, а за 9 месяцев 2019 года – 70 тыс.
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Арест

Печальным символов уходящего года стал арест 6 июня Ивана Голунова за якобы хранение наркотиков. Позже выяснилось, что их подбросили сотрудники полиции

«Давно народ не был так сплочён: вырвать обвиняемого из рук «правосудия» - бесценно», - отмечает НИ.

Уголовное дело журналиста имело далеко идущие последствия, силовикам пришлось повысить контроль в части обвинений по статье о хранении и распространении наркотиков.

Обвиняемый в коррупции Юрий Алтынов получил 30 суток домашнего ареста
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С 26 марта арестован бывший министр Михаил Абызов, правоохранительные органы задержали сенатора Рауфа Арашукова. В 2019 году это главные политические аресты.

Громким стало расследование против директора «Baring Vostok» Майкла Калви. На данный момент следствие сняло обвинения в мошенничестве, его обвиняют только в растрате крупной суммы из инвестиционного фонда.

В Екатеринбурге были арестованы, но затем отпущены 20 участников митинга против строительства храма. Для экспертов стало сюрпризом подобное развитие протеста на Урале.

В Москве были задержаны 5 сотрудников ФСБ. В июле суд отправил их в СИЗО. Они обвиняются в ограблении банка на 140 млн рублей. В апреле арестовали Полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Следователи нашли у него дома 12 млрд рублей.

В СМИ заговорили о чистках в российских ведомствах, но в декабре на пресс-конференции Путин сообщил, что чисток таких нам «не нужно».

#Новости#Арест#Итоги года#Новые известия#Александр Мязин#Политика
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