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Юных тюменцев предупреждают об опасности вблизи теплотрасс и коллекторов

30 декабря 2019, 04:58
Фото: пресс-служба АО «УСТЭК
Объекты теплосетевого комплекса – источник повышенной опасности. В зимнее время – особенно! Поскольку температура теплоносителя в морозы может достигать максимальных значений. Компания «УСТЭК» составила инструкцию для взрослых и детей о мерах предосторожности вблизи тепловых камер и теплотрасс.
Сюжет
Тюмень

1. В чем опасность

В АО «УСТЭК» напоминают родителям, что любопытство зачастую является причиной получения детьми и подростками травм и ожогов.

Температура теплоносителя, транспортируемого по тепломагистралям, может превышать 100 °С. В случаях повреждения трубопроводов возможен выход кипятка на поверхность и образование пара. Такое явление вызывает у детей особый интерес, и, если ребенок не предупрежден об опасности, результат может быть плачевным.

2. Шесть законов безопасности

АО «УСТЭК» настоятельно рекомендует родителям напомнить детям правила безопасного поведения. В целях сохранения здоровья и жизни ЗАПРЕЩЕНО:

  1. играть вблизи тепловых сетей;
  2. подходить к месту парения или разлива воды;
  3. заходить в облако пара;
  4. наступать на кипяток в случае разлива воды;
  5. наступать на чёрную или сырую землю, сухую траву рядом с белым снегом;
  6. заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами.

3. Правила поведения в экстренных ситуациях

  • не приближайтесь к месту возможного прорыва теплотрассы;
  • не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;
  • обойдите опасный участок;
  • не подходите к транспорту в зоне парения или разлива воды;
  • не выходите из транспорта в опасной зоне;
  • если место дефекта огорожено - не заходите за ограждения;
  • если разлив застал в транспорте - не покидайте его;
  • сообщите диспетчеру о месте возможного повреждения тепловых сетей.

4. Куда обращаться

В любое время года в случае обнаружения сомнительного участка дороги, нужно сделать выбор в пользу безопасного пути.

При обнаружении повреждения теплотрассы, разлива воды или выхода пара из-под земли необходимо сообщить взрослым либо в контактный центр +7 (3452)38-62-00.

С правилами безопасности вблизи теплосетевых объектов можно ознакомиться на сайте АО «УСТЭК».

#Тюмень#Ирина Швецова
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