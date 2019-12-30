Юных тюменцев предупреждают об опасности вблизи теплотрасс и коллекторов

В АО «УСТЭК» напоминают родителям, что любопытство зачастую является причиной получения детьми и подростками травм и ожогов.
Температура теплоносителя, транспортируемого по тепломагистралям, может превышать 100 °С. В случаях повреждения трубопроводов возможен выход кипятка на поверхность и образование пара. Такое явление вызывает у детей особый интерес, и, если ребенок не предупрежден об опасности, результат может быть плачевным.
АО «УСТЭК» настоятельно рекомендует родителям напомнить детям правила безопасного поведения. В целях сохранения здоровья и жизни ЗАПРЕЩЕНО:
В любое время года в случае обнаружения сомнительного участка дороги, нужно сделать выбор в пользу безопасного пути.
При обнаружении повреждения теплотрассы, разлива воды или выхода пара из-под земли необходимо сообщить взрослым либо в контактный центр +7 (3452)38-62-00.
С правилами безопасности вблизи теплосетевых объектов можно ознакомиться на сайте АО «УСТЭК».