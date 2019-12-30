Юных тюменцев предупреждают об опасности вблизи теплотрасс и коллекторов

Температура теплоносителя, транспортируемого по тепломагистралям, может превышать 100 °С. В случаях повреждения трубопроводов возможен выход кипятка на поверхность и образование пара. Такое явление вызывает у детей особый интерес, и, если ребенок не предупрежден об опасности, результат может быть плачевным.