В Тюмени сдан первый дом, возведенный при поддержке Сбербанка со счетами эскроу

Проектное финансирование на сумму 300 млн рублей банк предоставил компании ООО «Специализированный застройщик «ЗвездаИнвест» в мае текущего года. Все 128 квартир были проданы с применением счетов эскроу, открытыми в Сбербанке.
«Застройщик „ЗвездаИнвест“ первым в Тюмени прошел все этапы проектного финансирования со счетами эскроу, и мы, безусловно, этому рады. Строительство дома началось в феврале и завершилось ранее обещанного срока. Денежные средства покупателей будут перечислены застройщику после первого оформления права собственности», отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
В настоящий момент Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансирует 24 строительных объекта недвижимости с применением счетов эскроу. С начала 2019 года в Сбербанке было открыто более 1700 счетов эскроу покупателей жилой недвижимости.
«Для нас работа по проектному финансированию и счетам эскроу стала первым опытом, и довольно успешным. На данный момент освоено 99,6% кредита, дом „На Малиновского“ введен в эксплуатацию, поставлен на кадастр, жильцам выданы ключи, и все это за период меньше года. В скором времени мы ожидаем регистрацию прав собственности и раскрытие счетов эскроу», — прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Специализированный застройщик Звезда» Сергей Харциенко.