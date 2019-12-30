В Тюмени сдан первый дом, возведенный при поддержке Сбербанка со счетами эскроу

«Для нас работа по проектному финансированию и счетам эскроу стала первым опытом, и довольно успешным. На данный момент освоено 99,6% кредита, дом „На Малиновского“ введен в эксплуатацию, поставлен на кадастр, жильцам выданы ключи, и все это за период меньше года. В скором времени мы ожидаем регистрацию прав собственности и раскрытие счетов эскроу», — прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Специализированный застройщик Звезда» Сергей Харциенко.