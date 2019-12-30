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В Тюмени сдан первый дом, возведенный при поддержке Сбербанка со счетами эскроу

30 декабря 2019, 03:31
Фото: пресс-служба Сбербанка
В Тюмени введен в эксплуатацию первый жилой дом «На Малиновского», построенный при финансовой поддержке Западно-Сибирского отделения Сбербанка с использованием счетов эскроу.
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Тюмень

Проектное финансирование на сумму 300 млн рублей банк предоставил компании ООО «Специализированный застройщик «ЗвездаИнвест» в мае текущего года. Все 128 квартир были проданы с применением счетов эскроу, открытыми в Сбербанке.

«Застройщик „ЗвездаИнвест“ первым в Тюмени прошел все этапы проектного финансирования со счетами эскроу, и мы, безусловно, этому рады. Строительство дома началось в феврале и завершилось ранее обещанного срока. Денежные средства покупателей будут перечислены застройщику после первого оформления права собственности», отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В настоящий момент Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансирует 24 строительных объекта недвижимости с применением счетов эскроу. С начала 2019 года в Сбербанке было открыто более 1700 счетов эскроу покупателей жилой недвижимости.

«Для нас работа по проектному финансированию и счетам эскроу стала первым опытом, и довольно успешным. На данный момент освоено 99,6% кредита, дом „На Малиновского“ введен в эксплуатацию, поставлен на кадастр, жильцам выданы ключи, и все это за период меньше года. В скором времени мы ожидаем регистрацию прав собственности и раскрытие счетов эскроу», — прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Специализированный застройщик Звезда» Сергей Харциенко.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
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