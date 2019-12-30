В Тюмени представлен новый начальник регионального МЧС

На встрече присутствовали губернатор области Александр Моор, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.
«Сегодня же состоялось представление сотрудникам областного главка Врио начальника ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Анатолий Михайлович охарактеризовал нового руководителя как опытного специалиста и достойного офицера, выразив полную уверенность, что Артур Аршалуйсович продемонстрирует свои лучшие качества в работе», — говорится в сообщении.
Супруновский вручил отличившимся сотрудникам подразделений медали «За отличие в ликвидации ЧС», а также передал новые погоны сотрудникам, которые получили очередные звания.
Во время встречи начальник управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев похвалил профессионализм тюменских коллег и призвал их поддерживать тот же высокий уровень работы.
«Зная потенциал и профессионализм тюменских пожарных и спасателей, прошу вас работать в том же ключе, прикладывая усилия в укреплении всех аспектов служебной деятельности», — сказал он.
Полковник внутренней службы Артур Хачатрян приехал в Тюмень из Мурманской области. Там он занимал должность замначальника областного ГУ МЧС РФ по противопожарной службе.