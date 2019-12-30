В Тюмени праздничную программу перенесли из-за мороза

Даже сильные морозы не помеха новогоднему настроению. Если холод не позволяет веселиться на улице, можно найти развлечения в теплых помещениях, например, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Там до 2 февраля будет работать «Кабинет Деда Мороза». Взрослые и дети смогут не только посмотреть на убранство жилища новогоднего волшебника, но и посидеть на его троне.