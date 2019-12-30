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В Тюмени праздничную программу перенесли из-за мороза

30 декабря 2019, 08:10
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени праздничную программу перенесли из-за мороза
Назначенный на 30 декабря праздник в Гилевской роще перенесли из-за сильного похолодания, сообщили в мэрии Тюмени.
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Тюмень

«Игровая программа «Сказки Гилевской рощи» отменена. 31 декабря она будет перенесена из Гилевской рощи на Цветной бульвар», — говорится в сообщении городской администрации.

Празднования состоятся с 12 до 13 часов. Программу не меняли, и горожан ждут казацкие игры и богатырские забавы.

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Даже сильные морозы не помеха новогоднему настроению. Если холод не позволяет веселиться на улице, можно найти развлечения в теплых помещениях, например, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Там до 2 февраля будет работать «Кабинет Деда Мороза». Взрослые и дети смогут не только посмотреть на убранство жилища новогоднего волшебника, но и посидеть на его троне.

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#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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