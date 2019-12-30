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В Тюмени начинаются предновогодние автомобильные пробки

30 декабря 2019, 09:30
Фото: pixabay.com
В Тюмени начинаются предновогодние автомобильные пробки
В Тюмени 30 декабря около 13:50 отмечаются серьезные пробки, сообщают сервисы Яндекса.

Несмотря на морозную погоду в областной столице наблюдаются большие заторы. В городе 6 различных ограничений движения и два ДТП на мосту Мельникайте и на Пермякова. Дорожные работы на Широтной и Ямской осложняют движение на выездах из города.

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Пробки отмечаются у крупных гипермаркетов Тюмени. До Нового года остаётся 36 часов, горожане покупают подарки и продукты для новогоднего стола. Ожидается, что к 18:00 дорожные заторы могут составить 8 баллов.

К 20:00 в Тюмени температура воздуха понизится до – 28. Под новый год южный ветер принесёт с собой потепление до – 9 и небольшой снегопад. Ветер усилится до 8 метров в секунду.

#Новости#Новый год#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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