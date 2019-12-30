В Тюмени начинаются предновогодние автомобильные пробки

Несмотря на морозную погоду в областной столице наблюдаются большие заторы. В городе 6 различных ограничений движения и два ДТП на мосту Мельникайте и на Пермякова. Дорожные работы на Широтной и Ямской осложняют движение на выездах из города.
Пробки отмечаются у крупных гипермаркетов Тюмени. До Нового года остаётся 36 часов, горожане покупают подарки и продукты для новогоднего стола. Ожидается, что к 18:00 дорожные заторы могут составить 8 баллов.
К 20:00 в Тюмени температура воздуха понизится до – 28. Под новый год южный ветер принесёт с собой потепление до – 9 и небольшой снегопад. Ветер усилится до 8 метров в секунду.