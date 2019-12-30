В Тюмени младшим классам отменили занятия из-за мороза

«Сегодня занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются», — рассказали в мэрии.
Причиной стало резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -27 градусов, а к вечеру — до -30.
По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас на улице -27 градусов, которые ощущаются как -33. Ветер северо-западный, около 3 м/с.
Подробности о графике занятий второй смены пока не сообщаются.
Ранее актировка была 19 ноября, когда температура воздуха составляла -26,9 градусов.