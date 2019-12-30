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В Тюмени младшим классам отменили занятия из-за мороза

30 декабря 2019, 03:15
Фото: Photobank Ura Media / 1Mi
В Тюмени младшим классам отменили занятия из-за мороза
В Тюменских школах отменены занятия первой смены для учеников 1-4 классов, сообщили в городской администрации.
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Тюмень

«Сегодня занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1-4 классов отменяются», — рассказали в мэрии.

Причиной стало резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -27 градусов, а к вечеру — до -30.

По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас на улице -27 градусов, которые ощущаются как -33. Ветер северо-западный, около 3 м/с.

Подробности о графике занятий второй смены пока не сообщаются.

Ранее актировка была 19 ноября, когда температура воздуха составляла -26,9 градусов.

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