В ДТП под Тобольском выжили пассажиры

Авария произошла 29 декабря около 17:25 на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. В Renault Duster ехали двое пожилых людей. По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». Второй автомобиль отбросило на Фрейтлайнер.