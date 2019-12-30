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В ДТП под Тобольском выжили пассажиры

30 декабря 2019, 04:53
Фото: ЧС Тобольск
Пострадавшие в ДТП под Тобольском доставлены в больницу
Пассажиры столкнувшихся под Тобольском автомобилей остались живы и доставлены в больницу, передает паблик «Типичный Тобольск» со ссылкой на ГИБДД.
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Тюмень

«58-летний пассажир автомобиля Renault Duster и 46-летний пассажир автомобиля Газель получили телесные повреждения и были госпитализированы в ОБ№3 г.Тобольска», - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что водители автомобилей погибли на месте.

Авария произошла 29 декабря около 17:25 на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. В Renault Duster ехали двое пожилых людей. По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». Второй автомобиль отбросило на Фрейтлайнер.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело», - уточнили в ГИБДД.

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