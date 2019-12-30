УСТЭК организовал дежурства на время каникул

«В период с 30 декабря до 8 января во всех эксплуатационных районах организовано дежурство ремонтных бригад. Для ликвидации возможных повреждений теплотрасс на складах сформирован запас резервных материалов», — рассказал представитель УСТЭК.
В компании попросили тюменцев быть внимательными, не оставлять автомобили вблизи тепловых камер, люков, котельных. В случае аварии машины могут помешать рабочим или могут быть повреждены.
Тюменцев просят не проходить мимо очевидных неполадок на городских сетях и сообщать о них по телефону диспетчерской службы: 8 (3452) 38-62-00.