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УСТЭК организовал дежурства на время каникул

30 декабря 2019, 10:40
Фото: УСТЭК
УСТЭК организовал дежурства на время каникул
В УСТЭК подготовились к возможным авариям и организовали дежурство на время новогодних праздников, сообщили в компании.
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Тюмень

«В период с 30 декабря до 8 января во всех эксплуатационных районах организовано дежурство ремонтных бригад. Для ликвидации возможных повреждений теплотрасс на складах сформирован запас резервных материалов», — рассказал представитель УСТЭК.

В компании попросили тюменцев быть внимательными, не оставлять автомобили вблизи тепловых камер, люков, котельных. В случае аварии машины могут помешать рабочим или могут быть повреждены.

Тюменцев просят не проходить мимо очевидных неполадок на городских сетях и сообщать о них по телефону диспетчерской службы: 8 (3452) 38-62-00.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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