Тюменский водоканал готов к рекордному потреблению воды за год

«По статистике, 31 декабря жители областного центра потребляют наибольший объем воды в году. Если в обычный день Велижанская и Метелевская водоочистные станции подают в город порядка 170 тыс. кубов воды, то в последний день декабря этот показатель увеличивается до 206 тыс.», — рассказал руководитель центральной диспетчерской службы компании Дмитрий Бычков