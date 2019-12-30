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Тюменский Водоканал готов к рекордному потреблению воды за год

30 декабря 2019, 09:26
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский водоканал готов к рекордному потреблению воды за год
Жители Тюмени в канун Нового года тратят рекордный объем воды в году, сообщили в ООО «Тюмень Водоканал».
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Тюмень

«По статистике, 31 декабря жители областного центра потребляют наибольший объем воды в году. Если в обычный день Велижанская и Метелевская водоочистные станции подают в город порядка 170 тыс. кубов воды, то в последний день декабря этот показатель увеличивается до 206 тыс.», — рассказал руководитель центральной диспетчерской службы компании Дмитрий Бычков

По его словам, Водоканал готов к повышенной нагрузке. Для оборудования она не предельная: водоочистные сооружения могут в сутки выдавать 296 тыс. кубометров воды. Перед праздниками специалисты осмотрели все оборудование и сделали запас реагентов для очистки воды.

Работа насосов регулируется автоматически, сигнал о росте потребления или неисправности сразу попадает на пульт диспетчера.

«С 31 декабря по 8 января на предприятии утвержден график круглосуточных дежурств руководящего состава и ремонтных бригад. В круглосуточном режиме будет работать центральная диспетчерская служба», — добавил Бычков.

На случай аварии подготовлено 60 единиц спецтехники и автотранспорта с запасом материалов.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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