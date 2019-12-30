Сбербанк поздравляет всех с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздники

ул. Беляева, 35, корп.1/2 ул. Казачьи Луга, 1/2 ул. Мориса Тореза, 1/1 ул. 50 лет Октября, 3/6 ул. Пермякова, 39 ул. Федюнинского, 67 ул. Пермякова, 46 ул. Кирова, 35/1 ул. Республики, 133 ул. Ватутина, 55/3 ул. Мельникайте, 135 ул. Московский тракт, 118 ул. Червишевский тракт, 19 ул. Моторостроителей, 5 ул. 8 Марта, 2/16 ул. Мельникайте, 54 ул. Широтная, 171 ул. Пермякова, 63/1 ул. Газовиков, 43/1 ул. Ямская, 75/1 ул. Рижская, 61

c 9.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, с 9.00 до 18.00, с 10.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, с 09.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 19.00, с 9.00 до 19.00, с 9.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 19.00, с 9.00 до 19.00, с 9.30 до 19.00, с 9.00 до 19.00, с 9.00 до 18.00.