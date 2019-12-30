nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк поздравляет всех с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздники

30 декабря 2019, 05:21
Фото: pixabay.com
Западно-Сибирское отделение Сбербанка поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2020 годом и сообщает о режиме работы своих офисов в праздничные дни.
Сюжет
Тюмень

31 декабря в офисах банка – предпраздничный день, рабочий день офисов сокращен на час.

1-3 января - нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

4 января с 9.00 до 17.00 работает дежурный офис по адресу г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 1/1.

5-7 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.

8 января в Тюмени работает 21 дежурный офис по следующим адресам:

8 января в Ишиме работают 3 офиса:

ул. Беляева, 35, корп.1/2

ул. Казачьи Луга, 1/2

ул. Мориса Тореза, 1/1

ул. 50 лет Октября, 3/6

ул. Пермякова, 39

ул. Федюнинского, 67

ул. Пермякова, 46

ул. Кирова, 35/1

ул. Республики, 133

ул. Ватутина, 55/3

ул. Мельникайте, 135

ул. Московский тракт, 118

ул. Червишевский тракт, 19

ул. Моторостроителей, 5

ул. 8 Марта, 2/16

ул. Мельникайте, 54

ул. Широтная, 171

ул. Пермякова, 63/1

ул. Газовиков, 43/1

ул. Ямская, 75/1

ул. Рижская, 61

c 9.00 до 19.00,

с 10.00 до 19.00,

с 10.00 до 19.00,

с 10.00 до 19.00,

с 9.00 до 18.00,

с 10.00 до 19.00,

с 10.00 до 19.00,

с 09.00 до 19.00,

с 10.00 до 19.00,

с 9.00 до 18.00,

с 9.00 до 18.00,

с 9.00 до 19.00,

с 9.00 до 19.00,

с 9.00 до 19.00,

с 10.00 до 19.00,

с 9.00 до 18.00,

с 9.00 до 19.00,

с 9.00 до 19.00,

с 9.30 до 19.00,

с 9.00 до 19.00,

с 9.00 до 18.00.

8 января в Ишиме работают 3 офиса:

ул. Малая Садовая, 76

ул. Карла Маркса, 62/1

ул. Советская, 36

с 8.30 до 18.00,

с 8.30 до 18.00,

с 8.30 до 17.30.

8 января в Тобольске работают 2 офиса:

ул. Ремезова, 124

4 микрорайон, 24/2

c 8.30 до 19.00

с 8.30 до 19.00

8 января в Ялуторовске работают 2 офиса:

ул. Скворцова-Степанова, 21/2А

ул. Свободы, 59/15

c 8.30 до 17.30

с 8.30 до 18.00

8 января в Заводоуковске работает 1 офис:

ул. Глазуновская, 1

с 8.30 до 18.30

8 января также офисы будут работать в населенных пунктах:

с. Нижняя Тавда

с. Ярково

р.п. Винзили

с. Абатское

с. Исетское

с. Омутинское

р.п. Голышманово

с. Вагай

ул. Мира, 4

ул. Ленина, 107

ул. Гагарина, 3А

ул. Ленина, 26

ул. Горького, 3

ул. Первомайская, 81

ул. Садовая, 82

ул. Крупской, 23/1

с 9.00 до 17.15

с 8.00 до 17.00

с 9.00 до 18.00

с 8.10 до 16.30

с 8.00 до 16.15

с 8.00 до 17.00

с 8.00 до 17.00

с 8.00 до 16.30

- Несмотря на праздники и выходные дни клиенты Сбербанка круглосуточно могут пользоваться услугами дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк». Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробное расписание офисов по обслуживанию физических лиц, работающих в праздничные дни, можно узнать на сайте www.sberbank.ru или контактном центре, позвонив по номеру телефона 8-800 - 555-555-0.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25