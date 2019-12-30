Сбербанк поздравляет всех с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздники

31 декабря в офисах банка – предпраздничный день, рабочий день офисов сокращен на час.
1-3 января - нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.
4 января с 9.00 до 17.00 работает дежурный офис по адресу г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 1/1.
5-7 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.
8 января в Тюмени работает 21 дежурный офис по следующим адресам:
8 января в Ишиме работают 3 офиса:
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ул. Беляева, 35, корп.1/2
ул. Казачьи Луга, 1/2
ул. Мориса Тореза, 1/1
ул. 50 лет Октября, 3/6
ул. Пермякова, 39
ул. Федюнинского, 67
ул. Пермякова, 46
ул. Кирова, 35/1
ул. Республики, 133
ул. Ватутина, 55/3
ул. Мельникайте, 135
ул. Московский тракт, 118
ул. Червишевский тракт, 19
ул. Моторостроителей, 5
ул. 8 Марта, 2/16
ул. Мельникайте, 54
ул. Широтная, 171
ул. Пермякова, 63/1
ул. Газовиков, 43/1
ул. Ямская, 75/1
ул. Рижская, 61
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c 9.00 до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
с 9.00 до 18.00,
с 10.00 до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
с 09.00 до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
с 9.00 до 18.00,
с 9.00 до 18.00,
с 9.00 до 19.00,
с 9.00 до 19.00,
с 9.00 до 19.00,
с 10.00 до 19.00,
с 9.00 до 18.00,
с 9.00 до 19.00,
с 9.00 до 19.00,
с 9.30 до 19.00,
с 9.00 до 19.00,
с 9.00 до 18.00.
8 января в Ишиме работают 3 офиса:
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ул. Малая Садовая, 76
ул. Карла Маркса, 62/1
ул. Советская, 36
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с 8.30 до 18.00,
с 8.30 до 18.00,
с 8.30 до 17.30.
8 января в Тобольске работают 2 офиса:
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ул. Ремезова, 124
4 микрорайон, 24/2
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c 8.30 до 19.00
с 8.30 до 19.00
8 января в Ялуторовске работают 2 офиса:
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ул. Скворцова-Степанова, 21/2А
ул. Свободы, 59/15
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c 8.30 до 17.30
с 8.30 до 18.00
8 января в Заводоуковске работает 1 офис:
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ул. Глазуновская, 1
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с 8.30 до 18.30
8 января также офисы будут работать в населенных пунктах:
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с. Нижняя Тавда
с. Ярково
р.п. Винзили
с. Абатское
с. Исетское
с. Омутинское
р.п. Голышманово
с. Вагай
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ул. Мира, 4
ул. Ленина, 107
ул. Гагарина, 3А
ул. Ленина, 26
ул. Горького, 3
ул. Первомайская, 81
ул. Садовая, 82
ул. Крупской, 23/1
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с 9.00 до 17.15
с 8.00 до 17.00
с 9.00 до 18.00
с 8.10 до 16.30
с 8.00 до 16.15
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
- Несмотря на праздники и выходные дни клиенты Сбербанка круглосуточно могут пользоваться услугами дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк». Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Подробное расписание офисов по обслуживанию физических лиц, работающих в праздничные дни, можно узнать на сайте www.sberbank.ru или контактном центре, позвонив по номеру телефона 8-800 - 555-555-0.