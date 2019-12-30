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С улыбкой по жизни

30 декабря 2019, 11:36
«С улыбкой по жизни», именно так называлось мероприятие, которое провели в одном из тюменских пансионатов войны и труда для подопечных этого прекрасного заведения неравнодушные жители нашего города.

Как известно, улыбка продлевает жизнь, а внимание и забота нужны каждому независимо от возраста. Порадовать пенсионеров и ветеранов собрались самые неравнодушные жители Тюмени: ведущая Оксана Уколова, блогер Елена Станиславская, общественный деятель Виолета Кураш, Депутат городской думы Vll созыва от партии Справедливая Россия Сергей Плесовских, создатель социального проекта Олег Мисько и его куратор Ольга Чупрунова, а также артисты, пекари и производители сладостей.

Изготовители оригинальных сладостей угостили самым вкусным зефиром и шоколадом, а тюменская сыроварня представила к столу разнообразные сыры. На будущее каждый получил вкусные подарки и хорошее настроение на весь будущий год.

В обеденный перерыв бабушек и дедушек поздравляли Дед мороз и Снегурочка, поиграли в различные веселые игры, а поющая ведущая Наталья Рыбалкина спела под конец самую известную песню «В лесу родилась елочка».

Праздник для души, так можно назвать такое мероприятие, тем более, что не обошлось и без поздравлений от наших партнеров и слез радости всех присутствующих.

#Новости#Ирина Швецова#Город
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