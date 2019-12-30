С улыбкой по жизни

Как известно, улыбка продлевает жизнь, а внимание и забота нужны каждому независимо от возраста. Порадовать пенсионеров и ветеранов собрались самые неравнодушные жители Тюмени: ведущая Оксана Уколова, блогер Елена Станиславская, общественный деятель Виолета Кураш, Депутат городской думы Vll созыва от партии Справедливая Россия Сергей Плесовских, создатель социального проекта Олег Мисько и его куратор Ольга Чупрунова, а также артисты, пекари и производители сладостей.
Изготовители оригинальных сладостей угостили самым вкусным зефиром и шоколадом, а тюменская сыроварня представила к столу разнообразные сыры. На будущее каждый получил вкусные подарки и хорошее настроение на весь будущий год.
В обеденный перерыв бабушек и дедушек поздравляли Дед мороз и Снегурочка, поиграли в различные веселые игры, а поющая ведущая Наталья Рыбалкина спела под конец самую известную песню «В лесу родилась елочка».
Праздник для души, так можно назвать такое мероприятие, тем более, что не обошлось и без поздравлений от наших партнеров и слез радости всех присутствующих.