Раненный Шамсутдиновым в Забайкалье тюменский солдат пришел в себя

«Отключили аппарат искусственного дыхания. Перевели в спецпалату для восстановления работы мышц. Но вроде в кому еще вводят время от времени, родственников узнает, правая рука двигается», — рассказал собеседник.
Графову стало лучше в середине декабря. Его мать рассказывала, что молодой человек реагирует на голоса родственников и улыбается. Но он оставался без сознания.
Житель тюменского села Аромашево Графов оказался в одном призыве с уроженцем села Вагай Рамилем Шамсутдиновым, при распределении они попали в одну войсковую часть. 25 октября во время смены караула Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое были тяжело ранены, в их числе Графов.
Шамсутдинова арестовали и предъявили обвинения в убийстве. Он настаивал, что до такого поступка его довели издевательства в части. Во время проверки были выявлены неуставные отношения, следователи возбудили уголовное дело об издевательствах. Потерпевшими вместе с Шамсутдиновым признаны еще трое человек. 28 декабря обвиняемые признали свою вину.