Раненный Шамсутдиновым в Забайкалье тюменский солдат пришел в себя

Шамсутдинова арестовали и предъявили обвинения в убийстве. Он настаивал, что до такого поступка его довели издевательства в части. Во время проверки были выявлены неуставные отношения, следователи возбудили уголовное дело об издевательствах. Потерпевшими вместе с Шамсутдиновым признаны еще трое человек. 28 декабря обвиняемые признали свою вину.