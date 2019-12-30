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Раненный Шамсутдиновым в Забайкалье тюменский солдат пришел в себя

30 декабря 2019, 04:21
Фото: Наш город / 1Mi
Раненный Шамсутдиновым в Забайкалье тюменский солдат пришел в себя
Солдат Евгений Графов, который был тяжело ранен во время инцидента в Забайкалье, пришел в себя и уже узнает родственников, передает URA.RU со ссылкой на источник.
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Тюмень

«Отключили аппарат искусственного дыхания. Перевели в спецпалату для восстановления работы мышц. Но вроде в кому еще вводят время от времени, родственников узнает, правая рука двигается», — рассказал собеседник.

Графову стало лучше в середине декабря. Его мать рассказывала, что молодой человек реагирует на голоса родственников и улыбается. Но он оставался без сознания.

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Житель тюменского села Аромашево Графов оказался в одном призыве с уроженцем села Вагай Рамилем Шамсутдиновым, при распределении они попали в одну войсковую часть. 25 октября во время смены караула Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое были тяжело ранены, в их числе Графов.

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Шамсутдинова арестовали и предъявили обвинения в убийстве. Он настаивал, что до такого поступка его довели издевательства в части. Во время проверки были выявлены неуставные отношения, следователи возбудили уголовное дело об издевательствах. Потерпевшими вместе с Шамсутдиновым признаны еще трое человек. 28 декабря обвиняемые признали свою вину.

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