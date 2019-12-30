Проблемы с электричеством и дорогами осложняют жизнь россиян в коттеджных поселках

На данный момент собственники «участков должны платить всегда и за всё». Около домовладений обычно нет асфальтовой дороги, на каждый дом могут выдать только 5-7 кВт электроэнергии. Хитрость в том, что застройщик оставляет на данной территории свою управляющую компанию, и в конечном итоге продолжает доить жителей.