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Проблемы с электричеством и дорогами осложняют жизнь россиян в коттеджных поселках

30 декабря 2019, 15:27
Фото: pixabay.com
Проблемы с электричеством и дорогами осложняют жизнь россиян в коттеджных п
Собственники домов в коттеджных поселках могут столкнуться с серьезными проблемами. Во многих из них нормально проживать невозможно, сообщают Новые известия.

На данный момент собственники «участков должны платить всегда и за всё». Около домовладений обычно нет асфальтовой дороги, на каждый дом могут выдать только 5-7 кВт электроэнергии. Хитрость в том, что застройщик оставляет на данной территории свою управляющую компанию, и в конечном итоге продолжает доить жителей.

Очень частая проблема – подключение коммуникаций. Риэлторы предупреждают, что «без газа, электричества и воды земля мало что стоит».

В России в коттеджных поселках проживает около 1 млн людей. В настоящее время в законодательстве отсутствует данное понятие, а это создает непреодолимые проблемы для тек, кто обращается в суды.

#Новости#Коттеджный поселок#Россия#Александр Мязин#Общество
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