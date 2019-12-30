Половина жителей Уральского ФО довольны своей карьерой в 2019 году

«Среди опрошенных больше всего трудоустроенных жителей (42%), которые оценивают прошедший год хорошо, около трети — неоднозначно (30% выбрали вариант «Что-то получилось, что-то нет»). 10% респондентов заявили, что у них все отлично, 15% — что не очень хорошо, и только 3% ответили «ужасно» на этот вопрос», — рассказал представитель сервиса.