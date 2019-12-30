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Половина жителей Уральского ФО довольны своей карьерой в 2019 году

30 декабря 2019, 08:49
Фото: pixabay.com
Половина жителей Уральского ФО довольны 2019 годом в плане карьеры
Более половины (52%) опрошенных жителей Уральского федерального округа положительно оценили влияние 2019 года на свою карьеру и стабильность, сообщил сервис «Авито Работа».
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Тюмень

«Среди опрошенных больше всего трудоустроенных жителей (42%), которые оценивают прошедший год хорошо, около трети — неоднозначно (30% выбрали вариант «Что-то получилось, что-то нет»). 10% респондентов заявили, что у них все отлично, 15% — что не очень хорошо, и только 3% ответили «ужасно» на этот вопрос», — рассказал представитель сервиса.

23% респондентов заявили, что в 2019 году у них повысилась зарплата, 20% перешли в другую компанию, еще 10% сменили сферу деятельности, а 9% опрошенных получили повышение. Треть (33%) жителей УФО признались, что у них не было существенных изменений в рабочей сфере.

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Но не многие довольны такой стабильностью. 69% работающих респондентов хотели бы в 2020 году изменить что-то в профессиональной деятельности. Например, 38% мечтают о другой должности, 34% готовы пройти профессиональное обучение. Но большинство (60%) хотят повышения зарплаты.

Исследование проводилось в декабре 2019 года методом онлайн-опроса среди 5 тыс. россиян 18-64 лет в разных регионах.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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