На тюменском железнодорожном вокзале запустят купленное три года назад оборудование

Новая техника почти три года стояло без работы. Известно, что интроскопы будут расположены на четырёх точках – один около входа и три на выходе со стороны перрона.
«Пассажиров уже предупреждают о нововведениях», - отмечают СМИ.
Руководство вокзала просит пассажиров приезжать заблаговременно. Стоимость новой техники составила 8,6 млн рублей. Оно не использовалось из-за отсутствия финансирования военизированной охраны.
С 2020 года на тюменском Ж/Д планируются обновления оборудования. На эти цели уже выделено 25 млн рублей, их распределят до 2022 года. Далее начнётся установка специальных лифтов за 143 млн.