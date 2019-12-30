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На тюменском железнодорожном вокзале запустят купленное три года назад оборудование

30 декабря 2019, 13:50
Фото: pixabay.com
На тюменском железнодорожном вокзале запустят купленное три
С начала 2020 года на тюменском железнодорожном вокзале запускают оборудование для досмотра багажа, сообщает СвЖД.
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Тюмень

Новая техника почти три года стояло без работы. Известно, что интроскопы будут расположены на четырёх точках – один около входа и три на выходе со стороны перрона.

«Пассажиров уже предупреждают о нововведениях», - отмечают СМИ.

Почти 25 млн рублей потратят на обновление железнодорожного вокзала в Тюмени
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Руководство вокзала просит пассажиров приезжать заблаговременно. Стоимость новой техники составила 8,6 млн рублей. Оно не использовалось из-за отсутствия финансирования военизированной охраны.

С 2020 года на тюменском Ж/Д планируются обновления оборудования. На эти цели уже выделено 25 млн рублей, их распределят до 2022 года. Далее начнётся установка специальных лифтов за 143 млн.

#Новости#Железнодорожный вокзал#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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