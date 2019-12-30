Экс-замглавы "ВТБ Страхования" подозревают в хищении почти миллиарда рублей

Ранее в телеграм-канале «Небрехня» сообщили, что финансовое регулирование между этими двумя компаниями носит весьма подозрительный характер. Весной 2017 года ООО СК «ВТБ Страхование» и «НМС» подписали сразу два контракта на оказание медицинских услуг и медико-сервисное обслуживание. «ВТБ Страхование» перевело на счет «НМС» порядка 885 миллионов рублей, когда по факту услуги стоили 61,5 миллиона рублей. Кроме того, в деле открылись весьма «интересные» расчеты со стороны «ВТБ Страхование»: ежемесячно компания перечисляла медикам внушительные суммы денег за застрахованных лиц, которые, по сути, в «НМС» и не обращались.