Экс-замглавы "ВТБ Страхования" подозревают в хищении почти миллиарда рублей

Ранее в телеграм-канале «Небрехня» сообщили, что финансовое регулирование между этими двумя компаниями носит весьма подозрительный характер. Весной 2017 года ООО СК «ВТБ Страхование» и «НМС» подписали сразу два контракта на оказание медицинских услуг и медико-сервисное обслуживание. «ВТБ Страхование» перевело на счет «НМС» порядка 885 миллионов рублей, когда по факту услуги стоили 61,5 миллиона рублей. Кроме того, в деле открылись весьма «интересные» расчеты со стороны «ВТБ Страхование»: ежемесячно компания перечисляла медикам внушительные суммы денег за застрахованных лиц, которые, по сути, в «НМС» и не обращались.
Также «НМС» смогла отсудить у «ВТБ Страхование» еще 258 миллионов рублей по все тем же договорам. Таким образом, если не учитывать сумму за реальные услуги, «ВТБ Страхование» перевело на счет медицинской компании более 901 миллиона рублей, которыми теперь распоряжается «НМС».
Все сделки проводил бывший первый заместитель генерального директора «ВТБ Страхование», член правления Олег Меркулов. Со стороны медицинской компании в сделке участвовал ее генеральный директор Владимир Беспалько, который сегодня уже владеет большей частью уставного капитала организации.
Стоит отметить, что одновременно Беспалько был директором департамента урегулирования убытков и советником генерального директора ООО «ВТБ Страхование». Грубо говоря, именно он распоряжался всеми деньгами по заключенным двум договорам.
Сегодня Меркулов и Беспалько работают уже в «Росгосстрахе». Совсем недавно на Меркулова была подана жалоба о заключении контракта на заведомо невыгодных условиях. И именно по его вине «ВТБ Страхование» теперь обязано каждый месяц платить «НМС» деньги за услуги, которые компания не получает. Отмечается, что суд может обязать Меркулова полностью восполнить нанесенный ущерб.