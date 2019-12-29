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В Тюмени пройдет снегопад за пару дней до Нового года

29 декабря 2019, 01:02
Фото: pixabay.com
В Тюмени пройдет снегопад за пару дней до Нового года
По данным Гисметео, сегодня в Тюмени с утра до обеда температура воздуха составит -15 градусов.

С ночи до позднего утра, не переставая, будет идти снег. К вечеру похолодает до -20 градусов. А в ночь с воскресенья на понедельник в городе установится -27 °C.

Направление ветра в воскресенье будет меняться с северного на северо-восточный порывами от 5 до 11 м/с. Атмосферное давление днем — 761 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха в течение дня будет варьироваться от 77 до 81%. Общая протяженность дня — 6 часов 44 минуты.

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«Сегодня день на 1 минуту длиннее, чем вчера», — отмечается на сайте прогноза погоды.

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