В Тюмени появилась 8-метровая горка

К катанию на самой высокой горке будут допущены подростки старше 13 лет и выше 130 см. На средней — в 5,5 м смогут развлекаться 5-летние дети, а младшие - на ледянках в 3,5 м. На больших горках посетителей будут выпускать на выкат смотрящие в желтых жилетках. Отмечено, что в целях безопасности ледяные спуски будут тестироваться каждый день перед открытием.