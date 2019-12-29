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В Тюмени появилась 8-метровая горка

29 декабря 2019, 02:58
Фото: pixabay.com
В Тюмени появилась 8-метровая ледяная горка
Накануне в Тюмени открылась 8-метровая горка, сообщает вслух.ру.

«Горка пока работает в тестовом режиме, поэтому на ледянках кататься временно не разрешают - только на тюбинге», — пояснил директор горок ледового городка «Звездный полюс» Максим Юмсунов.

К катанию на самой высокой горке будут допущены подростки старше 13 лет и выше 130 см. На средней — в 5,5 м смогут развлекаться 5-летние дети, а младшие - на ледянках в 3,5 м. На больших горках посетителей будут выпускать на выкат смотрящие в желтых жилетках. Отмечено, что в целях безопасности ледяные спуски будут тестироваться каждый день перед открытием.

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Самая высокая горка находится рядом с парковкой у торгово-развлекательного центра Сити Молл. К новому году планируется открытие еще одной горки высотой 8 метров.

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