Тюменцы могут повлиять на благоустройство Затюменского экопарка

«Мнение горожан поможет развить его функционал», — отмечается в официальном сообщении.
Для этого на сайте МКУ «Управление градостроительного планирования» был размещен опрос о том, какая функция парка требует развития: «спорт», «отдых» или «развлечения».
Точка зрения посетителей не ограничена только лишь этими тремя понятиями. Развернутый ответ можно разместить и отправить в специальной форме.
Также уточняется, что «стенды для голосования размещены около кофеен, расположенных напротив детских площадок».