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Тюменцы могут повлиять на благоустройство Затюменского экопарка

29 декабря 2019, 07:49
Фото: МКУ "Управление градостроительного планирования"
Тюменцы могут повлиять на благоустройство Затюменского экопарка
Архитекторы учтут мнения тюменцев при благоустройстве экопарка Затюменский, сообщает управление градостроительного планирования. Отмечается, что это будет вторая очередь обустройства объекта.

«Мнение горожан поможет развить его функционал», — отмечается в официальном сообщении.

Для этого на сайте МКУ «Управление градостроительного планирования» был размещен опрос о том, какая функция парка требует развития: «спорт», «отдых» или «развлечения».

Точка зрения посетителей не ограничена только лишь этими тремя понятиями. Развернутый ответ можно разместить и отправить в специальной форме.

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Также уточняется, что «стенды для голосования размещены около кофеен, расположенных напротив детских площадок».

#Новости#Благоустройство#Экопарк#Затюменский парк#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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