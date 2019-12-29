Топ-3 Тюмени: новые кадры в полиции и правительстве, рыбы во льду, новогодние закупки

Новый начальник полиции
Вечером 25 декабря был опубликован указ президента о назначении Леонида Коломийца на должность начальники областного УМВД.
Генерал-майор полиции переедет из Омской области, где себя не плохо показал. Ранее мы писали о его достижениях.
Также стоит отметить, что основной претендент на должность, которую покинул Юрий Алтынов стал известен «Нашему городу» за два месяца до назначения.
Бывший начальник областной полиции проведет Новый год под домашним арестом, его подозревают во взятке.
Замороженная рыба
В начале недели тюменцы писали в соцсетях о том, что в ледяных фигурах на Цветном бульваре множество вмерзших рыб. Тему подхватили и несколько дней обсуждали федеральные СМИ.
Ранее «Наш город» писал о многомиллионном контракте, одного из подрядчиков который доставлял лед для скульптур в Киров.
Стоимость новогоднего настроения Тюмени
Журналисты «Нашего города» сделали подборку закупок, и посчитали сколько потратили денег на новогодние ели и строительство ледяного городка.
Стоит отметить, что часто подрядчики снижали первоначальную стоимость контракта, сэкономив бюджет города.
Уход бессменного зама
В конце рабочей недели стало известно, что заместитель Моора — Наталья Шевчик покинула свой пост. Но сфера ее работы не сильно изменилась, она стала советником губернатора.