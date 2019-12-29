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Топ-3 Тюмени: новые кадры в полиции и правительстве, рыбы во льду, новогодние закупки

29 декабря 2019, 06:53
Фото: Cam72.su
В топе новостей «Нашего города» кадровые изменения в полиции и правительстве области, а также курьез в ледяном городке. Кроме того, тюменцы обратили внимание на нашу подборку новогодних закупок в столице области.

Новый начальник полиции

Вечером 25 декабря был опубликован указ президента о назначении Леонида Коломийца на должность начальники областного УМВД.

Президент Путин назначил нового главного полицейского Тюменской области
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Генерал-майор полиции переедет из Омской области, где себя не плохо показал. Ранее мы писали о его достижениях.

Кто такой Леонид Коломиец, которого пророчат в начальники УМВД по Тюменской области?
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Также стоит отметить, что основной претендент на должность, которую покинул Юрий Алтынов стал известен «Нашему городу» за два месяца до назначения.

Бывший начальник областной полиции проведет Новый год под домашним арестом, его подозревают во взятке.

Замороженная рыба

В начале недели тюменцы писали в соцсетях о том, что в ледяных фигурах на Цветном бульваре множество вмерзших рыб. Тему подхватили и несколько дней обсуждали федеральные СМИ.

Тюменцев возмутили рыбы в ледяных фигурах на Цветном бульваре
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Между тем подрядчик по замечанию городских властей убрал из фигур всех рыб.

Ранее «Наш город» писал о многомиллионном контракте, одного из подрядчиков который доставлял лед для скульптур в Киров.

Стоимость новогоднего настроения Тюмени

Журналисты «Нашего города» сделали подборку закупок, и посчитали сколько потратили денег на новогодние ели и строительство ледяного городка.

Стоит отметить, что часто подрядчики снижали первоначальную стоимость контракта, сэкономив бюджет города.

Закупки елей и других атрибутов Нового года для Тюмени
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Всего же по нашим подсчетам на закупки потратили 11 млн рублей.

Уход бессменного зама

Александ Моор лишился заместителя, Наталья Шевчик станет советником
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В конце рабочей недели стало известно, что заместитель Моора — Наталья Шевчик покинула свой пост. Но сфера ее работы не сильно изменилась, она стала советником губернатора.

#Аналитика#Рыба#Новый год#Леонид Коломиец#Наталья Шевчик#ТОП-3#Тюмень#Аналитические материалы#Юрий Норицын
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