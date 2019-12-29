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Шоумен Сергей Светлаков выступил на корпоративе скандального тюменского застройщика

29 декабря 2019, 10:29
Фото: Наш город / 1Mi
Шоумен Сергей Светлаков выступил на корпоративе скандального тюменского зас
Актер и телеведущий Сергей Светлаков приехал на новогодний корпоратив тюменской компании-застройщика «Страна Девелопмент», сообщает URA.ru.

Событие примечательно тем, что отчитавшийся в 2018 году «о многомиллионном убытке» застройщик, нынче «с размахом отметил новогодний корпоратив».

«Девелопер закрыл прошлый год с чистым убытком более чем в 10 млн рублей», — уточняется в сообщении.

Событие прошло в одном из самых дорогих залов Тюмени - «Золотые ворота Сибири».

Помимо Светлакова на свой праздник компания пригласила группу «Градусы». Отмечено, что ценник за работу музыкантов стартует с €20 тыс. Услуги шоумена оцениваются более чем в $35 тыс.

«Это современные хорошие артисты, они отлично отработали», — сообщили в пресс-службе застройщика.

Известно, что в прошлом году ведущим на празднике был юморист Азамат Мусагалиев, а годом ранее - Сергей Зверев.

#Новости#Артисты#Новый год#Застройщики#Корпоративные праздники#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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