Шоумен Сергей Светлаков выступил на корпоративе скандального тюменского застройщика

Событие примечательно тем, что отчитавшийся в 2018 году «о многомиллионном убытке» застройщик, нынче «с размахом отметил новогодний корпоратив».
«Девелопер закрыл прошлый год с чистым убытком более чем в 10 млн рублей», — уточняется в сообщении.
Событие прошло в одном из самых дорогих залов Тюмени - «Золотые ворота Сибири».
Помимо Светлакова на свой праздник компания пригласила группу «Градусы». Отмечено, что ценник за работу музыкантов стартует с €20 тыс. Услуги шоумена оцениваются более чем в $35 тыс.
«Это современные хорошие артисты, они отлично отработали», — сообщили в пресс-службе застройщика.
Известно, что в прошлом году ведущим на празднике был юморист Азамат Мусагалиев, а годом ранее - Сергей Зверев.