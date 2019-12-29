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По результатам слушаний, скандальное строительство кампуса в логу отменено

29 декабря 2019, 19:23
Фото: Наш город
Проект не выдержал общественных слушаний
По результатам общественных слушаний, отменена закупка на строительство кампуса Тюменского университета в логу реки. Проект, прошедший две экспертизы не выдержал критики общественников и будет возвращен на доработку.

Решение об отмене закупки было принято главным управлением капитального строительства по Тюменской области. Согласно данным из протокола закупки, решение об отмене было принято в связи с необходимостью проектной документации.

Активисты, выступавшие против строительства, встретили новость об отмене строительства с большим энтузиазмом.

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«Основная заслуга в этом Юрия Рябцева. Он заранее отправил замечание к закупке, а также выступил с замечаниями на самих слушаниях. Именно его аргументы со ссылками на статьи закона послужили основание для отмены закупки», — считает эко-урбанист Дмитрий Велижанин.

Сторонница строительства кампуса Юлия Гайфиева считает, что если с точки зрения законодательства существуют нестыковки, то их необходимо устранять.

«Это нормальное явление и на осуществление строительства повлиять не должно. Мы ждем доработанный качественный проект и начало строительства», — уверена Юлия.

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Источник «Нашего города» близкий к руководству ТюмГУ считает, что избежать строительства активистам не удастся, поскольку в реализации проекта заинтересованы значимые фигуры региона.

«Отменили по формальным причинам. Внесут изменения в проект и будет не подкопаться. Хотя, сам факт отмены закупки это очень интересно», — считает источник.

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Напомним, проект по строительству студенческого кампуса в логу реки Тюменки обсуждается уже несколько лет. Общественные слушания по строительству прошли в здании главного управления строительства по Тюменской области в минувший вторник, 24 декабря.

Незадолго до общественных слушаний, мы записали подкаст с эко-урбанистом и членом движения «Зеленый хоровод» Дмитрием Велижаниным.

В числе прочего, Дмитрий подробно рассказал, почему общественность выступает против строительства кампуса в логе и каким был первоначальный проект общежития. Послушать подкаст вы можете в группе «Нашего города» во Вконтакте.

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