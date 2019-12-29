По результатам слушаний, скандальное строительство кампуса в логу отменено

«Основная заслуга в этом Юрия Рябцева. Он заранее отправил замечание к закупке, а также выступил с замечаниями на самих слушаниях. Именно его аргументы со ссылками на статьи закона послужили основание для отмены закупки», — считает эко-урбанист Дмитрий Велижанин.