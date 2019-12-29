Ночью в нескольких районах Тюмени из машин слили бензин

Известно, что горожане предпочитают решать эту проблему сами, без обращения в полицию. Как сообщает пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина, за 2018 год в городскую полицию поступило 17 обращений по факту хищения горючего, а в 2019 их было всего 2.