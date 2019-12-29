nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночью в нескольких районах Тюмени из машин слили бензин

29 декабря 2019, 05:55
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени воры сливают бензин по ночам у припаркованных во дворах машин
Тюменцы жалуются на ночных воров, которые сливают бензин из их автомобилей, сообщает Тюменская служба новостей. Жители разных частей города (КПД, Зарека, Ленинский округ) пишут об этом в социальных сетях.

Нарушители регулярно выходят на воровской промысел во дворы тюменских жилых домов. Больше всего от хищения топлива страдают владельцы отечественных машин. В последнее время — это автомобили марки ГАЗель.

«Паркую машину у проезжей части. По дороге часто ездят машины, поэтому у злоумышленников будет меньше шансов слить бензин», — поделился лайфхаком по защите транспорта от ночных расхитителей Максим Изюров.

В дальнейшем тюменец планирует установить в бензобак сетку.

В Тюмени автосервис платит штрафы за вынужденное соседство с газовой заправкой
Узнать подробнее

Известно, что горожане предпочитают решать эту проблему сами, без обращения в полицию. Как сообщает пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина, за 2018 год в городскую полицию поступило 17 обращений по факту хищения горючего, а в 2019 их было всего 2.

#Новости#Бензин#Топливо#Хищения#Инцидент#Происшествия#Тюмень#Рузиля Райтер
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25