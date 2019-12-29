Ночью в нескольких районах Тюмени из машин слили бензин

Нарушители регулярно выходят на воровской промысел во дворы тюменских жилых домов. Больше всего от хищения топлива страдают владельцы отечественных машин. В последнее время — это автомобили марки ГАЗель.
«Паркую машину у проезжей части. По дороге часто ездят машины, поэтому у злоумышленников будет меньше шансов слить бензин», — поделился лайфхаком по защите транспорта от ночных расхитителей Максим Изюров.
В дальнейшем тюменец планирует установить в бензобак сетку.
Известно, что горожане предпочитают решать эту проблему сами, без обращения в полицию. Как сообщает пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина, за 2018 год в городскую полицию поступило 17 обращений по факту хищения горючего, а в 2019 их было всего 2.