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Два иностранных студента спровоцировали аварию в Тюмени возле бизнес-центра Аврора

29 декабря 2019, 13:58
Фото: Наш город / 1Mi
Два иностранных студента спровоцировали аварию в Тюмени возле бизнес-центра
Сегодня в Тюмени около бизнес-центра «Аврора» случилась серьезная авария. Как сообщает megatyumen.ru ДТП спровоцировали студенты-индусы.
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Тюмень

«Сильно столкнулись две иномарки Nissan и Citroen. В автомобиле Nissan ехала 30-летняя девушка, а в Citroen в сторону улицы Мельникайте направлялись студенты 18 и 19 лет. Именно они оказались виновниками аварии, выехав на встречную полосу», — уточнила обстоятельства инцидента начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Участники происшествия получили ушибы. Автоинспекторам предстоит выяснить, есть ли у молодых людей водительские права. От медицинского осмотра они отказались.

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