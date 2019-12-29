Два иностранных студента спровоцировали аварию в Тюмени возле бизнес-центра Аврора

«Сильно столкнулись две иномарки Nissan и Citroen. В автомобиле Nissan ехала 30-летняя девушка, а в Citroen в сторону улицы Мельникайте направлялись студенты 18 и 19 лет. Именно они оказались виновниками аварии, выехав на встречную полосу», — уточнила обстоятельства инцидента начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.