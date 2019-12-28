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Жителям Тюменской области напомнили, как обращаться с обогревателями

28 декабря 2019, 03:30
Фото: 1Mi
Главное управление МЧС по Тюменской области напоминает о мерах предосторожности использования обогревательных приборов.
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Тюмень

Обогреватель

Так, необходимо изучить инструкцию прибора, чтобы не нарушать требований по эксплуатации. Следить за его состоянием: вовремя ремонтировать, заменять детали. Периодически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, очищать прибор от пыли. Нельзя перегружать электросеть, оставлять обогреватель включенным на ночь.

При обнаружении пожара необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112.

Фото: mchs.gov.ru

Печь

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. У каждой печи должен быть свой фундамент и нельзя примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Между ними необходим отступок.

Крайне опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение маленьких детей. Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

Систематически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Нельзя сушить на печи вещи и сырые дрова.

Фото: mchs.gov.ru

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

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