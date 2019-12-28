Жителям Тюменской области напомнили, как обращаться с обогревателями

Обогреватель
Так, необходимо изучить инструкцию прибора, чтобы не нарушать требований по эксплуатации. Следить за его состоянием: вовремя ремонтировать, заменять детали. Периодически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, очищать прибор от пыли. Нельзя перегружать электросеть, оставлять обогреватель включенным на ночь.
При обнаружении пожара необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112.
Печь
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. У каждой печи должен быть свой фундамент и нельзя примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Между ними необходим отступок.
Крайне опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение маленьких детей. Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.
Систематически прочищайте дымоход от скапливающейся в нем сажи. Нельзя сушить на печи вещи и сырые дрова.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.