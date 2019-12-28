Жителям Тюменской области напомнили, как обращаться с обогревателями

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. У каждой печи должен быть свой фундамент и нельзя примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Между ними необходим отступок.