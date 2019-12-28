В Тюменской области появился первый муниципальный кинозал

«Упоровцам не нужно больше ездить в Заводоуковск или Тюмень, чтобы увидеть кинопремьеры. Все новинки теперь можно увидеть на большом экране, не выезжая за пределы района», — процитировали в СМИ главу Упоровского района Леонида Саукова.