В Тюменской области появился первый муниципальный кинозал

«Упоровцам не нужно больше ездить в Заводоуковск или Тюмень, чтобы увидеть кинопремьеры. Все новинки теперь можно увидеть на большом экране, не выезжая за пределы района», — процитировали в СМИ главу Упоровского района Леонида Саукова.
Одна из особенностей муниципального кинозала — наличие в нем систем субтитрирования и тифлокомментирования, что позволяет транслировать фильмы людям с ограниченными возможностями здоровья.
Историческая драма «Тобол» режиссера Игоря Зайцева станет первым фильмом, который увидят сельчане. Кинолента известна тем, что большая часть ее съемок проходила в духовной столице региона — городе Тобольске.