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В Тюменской области появился первый муниципальный кинозал

28 декабря 2019, 18:02
Фото: Правительство Тюменской области
В Тюменской области появился первый муниципальный кинозал
В тюменском селе Упорово появился 3D-кинозал. Информация о его открытии была опубликована на сайте областного правительства.

«Упоровцам не нужно больше ездить в Заводоуковск или Тюмень, чтобы увидеть кинопремьеры. Все новинки теперь можно увидеть на большом экране, не выезжая за пределы района», — процитировали в СМИ главу Упоровского района Леонида Саукова.

Одна из особенностей муниципального кинозала — наличие в нем систем субтитрирования и тифлокомментирования, что позволяет транслировать фильмы людям с ограниченными возможностями здоровья.

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Историческая драма «Тобол» режиссера Игоря Зайцева станет первым фильмом, который увидят сельчане. Кинолента известна тем, что большая часть ее съемок проходила в духовной столице региона — городе Тобольске.

#Новости#Правительство Тюменской области#Кино#Упоровский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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