В субботу в Тюмени весь день будет идти снег

Небольшое потепление ожидает тюменцев 28 декабря. Температура воздуха увеличится на два градуса. Восточный ветер 5-8 метров в секунду принесёт с собой снегопады.
Пасмурная погода сохраниться в воскресенье. С 02:00 до 08:00 в Тюмени выпадет 2 мм осадков. В середине дня облака начнут рассеиваться, а температура воздуха снизится с – 13 до – 18 градусов. Северный ветер усилится до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.
По данным Гисметео, под новый год в Тюмени ожидается – 9 градусов и небольшой снег.