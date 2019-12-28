В субботу в Тюмени весь день будет идти снег

Пасмурная погода сохраниться в воскресенье. С 02:00 до 08:00 в Тюмени выпадет 2 мм осадков. В середине дня облака начнут рассеиваться, а температура воздуха снизится с – 13 до – 18 градусов. Северный ветер усилится до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.