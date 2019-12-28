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В субботу в Тюмени весь день будет идти снег

28 декабря 2019, 01:00
Фото: pixabay.com
В субботу в Тюмени весь день будет идти снег
В субботу в областной столице ожидается снегопад. Синоптики полагают, что за сутки выпадет около 1 мм осадков, температура воздуха составит – 11 градусов.
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Тюмень

Небольшое потепление ожидает тюменцев 28 декабря. Температура воздуха увеличится на два градуса. Восточный ветер 5-8 метров в секунду принесёт с собой снегопады.

Пасмурная погода сохраниться в воскресенье. С 02:00 до 08:00 в Тюмени выпадет 2 мм осадков. В середине дня облака начнут рассеиваться, а температура воздуха снизится с – 13 до – 18 градусов. Северный ветер усилится до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80%.

В середине дня в Тюмени зафиксированы большие пробки из-за ДТП и дорожных работ
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По данным Гисметео, под новый год в Тюмени ожидается – 9 градусов и небольшой снег.

#Новости#Погода#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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