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Тюменцы могут обратиться в УК за перерасчетом платежей из-за плохой уборки снега

28 декабря 2019, 09:59
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы могут обратиться в УК за перерасчетом платежей из-за плохой уборки
Если придомовая территория не очищена от снега, жильцы могут обратиться в управляющую компанию, сообщает АиФ Тюмень.
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Снег

Если уборочные работы производятся некачественно, то в управляющую организацию можно обратиться с просьбой о перерасчете платежей. Для этого необходимо иметь при себе копию подписанного соглашения об обслуживании дома. Документ можно получить в УК.

Жалобу на ненадлежащую зимнюю уборку также можно оставить в специальном разделе портала «Тюмень — наш дом» — «текущее содержание дворовой территории, неубранная дворовая территория». Отмечено, что после рассмотрения, будут приняты оперативные меры.

«Уборка снега во дворе и около дома — это обязанность обслуживающих организаций», — сказано в постановлении Госстроя РФ № 170.

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Они ответственны за организацию работ по ликвидации снега и наледи с крыш, тротуаров, а также у территорий подъезда и дворов.

#Новости#Уборка#Снег#Управляющая компания#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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