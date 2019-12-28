Тюменцы могут обратиться в УК за перерасчетом платежей из-за плохой уборки снега

Если уборочные работы производятся некачественно, то в управляющую организацию можно обратиться с просьбой о перерасчете платежей. Для этого необходимо иметь при себе копию подписанного соглашения об обслуживании дома. Документ можно получить в УК.
Жалобу на ненадлежащую зимнюю уборку также можно оставить в специальном разделе портала «Тюмень — наш дом» — «текущее содержание дворовой территории, неубранная дворовая территория». Отмечено, что после рассмотрения, будут приняты оперативные меры.
«Уборка снега во дворе и около дома — это обязанность обслуживающих организаций», — сказано в постановлении Госстроя РФ № 170.
Они ответственны за организацию работ по ликвидации снега и наледи с крыш, тротуаров, а также у территорий подъезда и дворов.