Россияне рассматривают Тюменскую область для переезда ради работы

«Отметка о готовности к переезду стоит в резюме у каждого второго специалиста нефтегазового сектора. Готовы сменить регион некоторые соискатели из числа архитекторов, инженеров, врачей и ветеринаров», — уточнили в ведомстве.
В Тюменской области специалисты хотели бы переехать в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Кроме нашего региона, россияне готовы поехать за работой в Крым, Новосибирскую и Московскую области, а также в Красноярский край.
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край традиционно пользуются наиболее высоким спросом для переезда ради работы.
В России действует госпрограмма по развитию трудовой мобильности, согласно которой работодатели получают финансовую поддержку для привлечения необходимых специалистов из другого региона. Её размер — от 225 тыс. до 1 млн рублей. Эти средства обеспечивают сотруднику релокационный пакет (предоставление сотруднику помощи в переезде в другой регион).