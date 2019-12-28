Россияне рассматривают Тюменскую область для переезда ради работы

В России действует госпрограмма по развитию трудовой мобильности, согласно которой работодатели получают финансовую поддержку для привлечения необходимых специалистов из другого региона. Её размер — от 225 тыс. до 1 млн рублей. Эти средства обеспечивают сотруднику релокационный пакет (предоставление сотруднику помощи в переезде в другой регион).