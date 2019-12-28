nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россияне рассматривают Тюменскую область для переезда ради работы

28 декабря 2019, 04:02
Фото: pixabay.com
Россияне рассматривают Тюменскую область для переезда ради работы
Тюменская область оказалась одним из привлекательных регионов для трудовой миграции, сообщает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные Роструда, собранные при анализе резюме на портале «Работа в России».
Сюжет
Тюмень

«Отметка о готовности к переезду стоит в резюме у каждого второго специалиста нефтегазового сектора. Готовы сменить регион некоторые соискатели из числа архитекторов, инженеров, врачей и ветеринаров», — уточнили в ведомстве.

В Тюменской области специалисты хотели бы переехать в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Кроме нашего региона, россияне готовы поехать за работой в Крым, Новосибирскую и Московскую области, а также в Красноярский край.

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край традиционно пользуются наиболее высоким спросом для переезда ради работы.

Журналисты удивлены выполнением майских указов по зарплатам врачей
Узнать подробнее

В России действует госпрограмма по развитию трудовой мобильности, согласно которой работодатели получают финансовую поддержку для привлечения необходимых специалистов из другого региона. Её размер — от 225 тыс. до 1 млн рублей. Эти средства обеспечивают сотруднику релокационный пакет (предоставление сотруднику помощи в переезде в другой регион).

#Новости#Роструд#Переезд#Трудовая миграция#Тюменская область#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25