Почта России доставила тюменке тушенку вместо коньяка и конфет

Например, Наталья Мелкобородова написала: «Я отправила посылку 6 декабря из Тюмени в Германию. После 9 декабря, (судя по базе) зарегистрированная таможней, она пропала с радаров. Ни на горячей линии, ни в базе „Почты России“ нет данных о ней».
«Жестяная банка без этикетки (тушенка 2015 года), крем для рук и три куска мыла пришли вместо коньяка. Ну и конфет поубавилось… Коньяк же нужно закусывать», — поддержала женщину Анастасия Иванова.
Как сообщили в тюменском отделении «Почты России», сроки международных почтовых отправлений складываются из сроков пересылки каждой страны на государственном уровне. Поэтому единых сроков международных почтовых отправлений нет.
«Рекомендуем отправителю или получателю подать заявление на розыск, если с момента отправки прошло много времени, а отправление так и не поступило", — пояснила пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева. Эпизод о подмене коньяка на тушенку не прокомментировали.