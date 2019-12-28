Почта России доставила тюменке тушенку вместо коньяка и конфет

«Рекомендуем отправителю или получателю подать заявление на розыск, если с момента отправки прошло много времени, а отправление так и не поступило", — пояснила пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева. Эпизод о подмене коньяка на тушенку не прокомментировали.