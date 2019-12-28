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Почта России доставила тюменке тушенку вместо коньяка и конфет

28 декабря 2019, 02:58
Фото: pixabay.com
Почта России прислала тюменке тушенку вместо коньяка и конфет
Тюменцы рассказали о нескольких случаях неудачного сотрудничества с «Почтой России», сообщает URA.ru. Своим опытом люди поделились в социальной сети ВКонтакте.
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Тюмень

Например, Наталья Мелкобородова написала: «Я отправила посылку 6 декабря из Тюмени в Германию. После 9 декабря, (судя по базе) зарегистрированная таможней, она пропала с радаров. Ни на горячей линии, ни в базе „Почты России“ нет данных о ней».

«Жестяная банка без этикетки (тушенка 2015 года), крем для рук и три куска мыла пришли вместо коньяка. Ну и конфет поубавилось… Коньяк же нужно закусывать», — поддержала женщину Анастасия Иванова.

Как сообщили в тюменском отделении «Почты России», сроки международных почтовых отправлений складываются из сроков пересылки каждой страны на государственном уровне. Поэтому единых сроков международных почтовых отправлений нет.

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«Рекомендуем отправителю или получателю подать заявление на розыск, если с момента отправки прошло много времени, а отправление так и не поступило", — пояснила пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева. Эпизод о подмене коньяка на тушенку не прокомментировали.

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