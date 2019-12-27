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Всю ночь дорожники чистили улицы Тюмени от снега

27 декабря 2019, 05:33
Фото: Администрация Тюмени
Ночью дорожники в усиленном режиме чистили улицы Тюмени от снега: ночная смена рабочих и техники вышла на дороги в 20:00, сообщили в городской администрации. Особое внимание уделили уборке на улицах Пермякова, Широтной, Первомайской, Ленина, Республики, Мельникайте.
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Тюмень

«Мы чистим город и днем, и ночью, но лучше всего работать в темное время суток, поэтому просим жителей Тюмени отнестись с пониманием и потерпеть связанные с уборкой снега неудобства. Есть такие районы города, например, центр с его заполненными парковками и узкими тротуарами, куда днем не может зайти снегоуборочная техника», - рассказал заместитель главного инженера по уборке и содержанию Тюмени АО «ТОДЭП» Евгений Фальков.

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По его словам, во время снегопадов часто страдает улица Профсоюзная, ведущая в заречную часть города. Если днем на ней будут работать самосвал и погрузчик, это парализует две полосы и создает пробки. Ночью ее проще чистить, потому что поток машин там небольшой.

На дорогах Тюмени 26 декабря работало 520 единиц дорожной техники. Улицы с самым большим трафиком прометали по несколько раз.

«Осадки снова вероятны, поэтому снегоуборочной техники на улицах сейчас больше, чем обычно. Мы привлекли более 40 единиц самосвалов и стараемся оперативно расчистить и вывезти снег из города до Нового года. Многие горожане в предпраздничные дни должны комфортно проехать в торговые центры, на катки, на новогодние площадки. У нас же праздников нет, мы работаем в дежурном режиме. Во все дни будем чистить и вывозить снег из города», – добавил Фальков.

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Он напомнил, что оставленные на дорогах машины очень мешают технике. Дорожники убедительно просят автолюбителей отнестись к проблеме с пониманием и не мешать расчистке улиц.

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