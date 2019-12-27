Всю ночь дорожники чистили улицы Тюмени от снега

«Осадки снова вероятны, поэтому снегоуборочной техники на улицах сейчас больше, чем обычно. Мы привлекли более 40 единиц самосвалов и стараемся оперативно расчистить и вывезти снег из города до Нового года. Многие горожане в предпраздничные дни должны комфортно проехать в торговые центры, на катки, на новогодние площадки. У нас же праздников нет, мы работаем в дежурном режиме. Во все дни будем чистить и вывозить снег из города», – добавил Фальков.