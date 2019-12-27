ВКонтакте заявила о росте по итогам 2019 года

«Уже сейчас мы связываем людей и бизнес внутри крупнейшей экосистемы страны. Мы не хотим останавливаться — и ставим цель на следующий год быть главным приложением для интернет-пользователей в России и СНГ, закрывая все потребности в общении, развлечениях, самореализации и решении повседневных задач».