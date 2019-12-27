ВКонтакте заявила о росте по итогам 2019 года

Согласно данным Mediascope, за год среднее время, проводимое пользователями в VK, выросло на 16%.
Число активных сообществ за год выросло на 26%. В частности, на 37% — игровых, на 32% — развлекательных, на 31% — музыкальных, на 24% — спортивных, на 21% — образовательных, на 19% — бизнес-сообществ.
Растёт вовлечённость пользователей:
Представители ВКонтакте сообщили, что в 2019 году крупных продуктовых обновлений было на 30% больше, чем в предыдущем. Среди них: гранты для авторов, каталог подкастов, новое меню в сообществах, тематические ленты, медиа «Фокус», тёмная тема, мини-приложение VK Coin.
Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:
«Уже сейчас мы связываем людей и бизнес внутри крупнейшей экосистемы страны. Мы не хотим останавливаться — и ставим цель на следующий год быть главным приложением для интернет-пользователей в России и СНГ, закрывая все потребности в общении, развлечениях, самореализации и решении повседневных задач».