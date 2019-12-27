Вклад «Я надёжен» от Запсибкомбанка – выбор клиентов

Клиенты банка могут открыть вклад на любой срок в интервале от 91 дня до 365 дней: на сумму от 1000 рублей – в дистанционных каналах обслуживания, от 5000 рублей – в офисе банка. Максимальная процентная ставка действует для владельцев «зарплатных» карт Запсибкомбанка; для пенсионеров и клиентов, открывающих вклад в сервисе «Интернет-Банк», также предусмотрена надбавка к ставке. Проценты вкладчики получают, выбрав удобный для себя вариант: в конце срока вклада или ежемесячно на счет вклада или на отдельный счет.