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Вклад «Я надёжен» от Запсибкомбанка – выбор клиентов

27 декабря 2019, 03:30
Фото: pixabay.com
Средняя максимальная ставка рублевых вкладов 10 крупнейших банков РФ по размеру портфеля средств населения во второй декаде декабря снизилась до 6,056% годовых по данным Центрального банка РФ.
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Тюмень

В Запсибкомбанке продолжают действовать привлекательные условия по срочным вкладам. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется рублевый вклад «Я надёжен». На него пришлось 44% из всего количества открытых вкладов в Запсибкомбанке в текущем месяце.

Клиенты банка могут открыть вклад на любой срок в интервале от 91 дня до 365 дней: на сумму от 1000 рублей – в дистанционных каналах обслуживания, от 5000 рублей – в офисе банка. Максимальная процентная ставка действует для владельцев «зарплатных» карт Запсибкомбанка; для пенсионеров и клиентов, открывающих вклад в сервисе «Интернет-Банк», также предусмотрена надбавка к ставке. Проценты вкладчики получают, выбрав удобный для себя вариант: в конце срока вклада или ежемесячно на счет вклада или на отдельный счет.

Открыть вклад «Я надёжен» можно любым удобным для клиента способом: в офисе Запсибкомбанка, банкомате, Интернет-Банке или его мобильном приложении.

«Ставки снижаются под влиянием высокой конкуренции банков в кредитовании и динамики ключевой ставки. Последнее снижение ключевой ставки Банка России на 0,5 п.п. произошло 16 декабря, на что отреагировали ряд банков, снизив ставки по вкладам. В следующем году вероятность дальнейшего снижения ставок сохраняется. На этом фоне условия по вкладу «Я надёжен» Запсибкомбанка остаются по-прежнему привлекательными благодаря ставке до 6,10% годовых и возможности выбора срока его размещения вкладчиком», – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Политика
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