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В тюменском ЖК «Преображенский» топит квартиры

27 декабря 2019, 10:11
Фото: Наш город / 1Mi
В тюменском ЖК «Преображенский» топит квартиры
Квартиры в одном из домов микрорайона «Преображенский» заливает водой, пишет 72.RU со ссылкой на жителей ЖК. Происшествия идут одно за другим в доме №12, корпус 1, по улице Александра Протозанова.
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Тюмень

«25 декабря, когда все жильцы были на работе, у нас пролило квартиры с шестого по первый этаж. На пятом этаже из-за большого количества воды оборвало натяжной потолок. На четвертом потолок выдержал, но они слили около куба воды. В итоге пострадал не только ремонт, но и мебель, — рассказал собеседник.

По его словам, потопы случаются в разных квартирах, но причина у всех одна — слабые фильтры грубой очистки воды, которые срывает. Застройщик установил их перед счетчиками, во время строительных работ. В период гарантийного срока сотрудники фирмы-застройщика меняли фильтры бесплатно, но срок гарантии закончился.

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«Юридически после передачи квартиры застройщик несет ответственность за стояки и соединения до отсекающего крана. Все, что находится за ним, включая фильтры грубой очистки воды, — ответственность собственника квартиры. Это связано с тем, что когда собственник делает разводку водоснабжения в квартире и ремонт, то он в любом случае соприкасается с этим фильтром и отсекающим краном (могут его ослабить или вообще заменить), поэтому застройщики отвечают за все, что идет до него», — пояснил директор по информационной политике компании «Энко групп» Вадим Толчеев.

Поскольку жалоб много, застройщик согласился бесплатно поменять фильтры всем желающим из пострадавшего дома. Компания уже закупила оборудование. Для замены жильцам достаточно написать заявление в управляющую компанию.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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