В тюменском ЖК «Преображенский» топит квартиры

«Юридически после передачи квартиры застройщик несет ответственность за стояки и соединения до отсекающего крана. Все, что находится за ним, включая фильтры грубой очистки воды, — ответственность собственника квартиры. Это связано с тем, что когда собственник делает разводку водоснабжения в квартире и ремонт, то он в любом случае соприкасается с этим фильтром и отсекающим краном (могут его ослабить или вообще заменить), поэтому застройщики отвечают за все, что идет до него», — пояснил директор по информационной политике компании «Энко групп» Вадим Толчеев.