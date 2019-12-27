В Омутинском воспитателям незаконно урезали зарплату

Прокуратура Омутинского района проверила информацию о том, что воспитателям незаконно урезали заплату. Выяснилось, что за время карантина, когда дети болели ОРЗ и ОРВИ, восемь педагогов получили 2/3 оклада. Такую сумму начисляют, если детский сад простаивает. Однако, по закону, во время карантина зарплата должна выплачиваться в полном объеме.