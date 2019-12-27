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В Омутинском воспитателям незаконно урезали зарплату

27 декабря 2019, 08:56
Фото: Наш город / 1Mi
В Омутинском воспитателям незаконно урезали зарплату
Государственная инспекция труда в Тюменской области назначила учреждению штраф в 50 тыс. рублей за нарушение трудовых прав воспитателей, сообщили в областной прокуратуре.
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Тюмень

Прокуратура Омутинского района проверила информацию о том, что воспитателям незаконно урезали заплату. Выяснилось, что за время карантина, когда дети болели ОРЗ и ОРВИ, восемь педагогов получили 2/3 оклада. Такую сумму начисляют, если детский сад простаивает. Однако, по закону, во время карантина зарплата должна выплачиваться в полном объеме.

При проверке выяснилось, что в детском саду неправильно учитывалось рабочее время, а поварам не выдавали спецодежду. Кроме того, работники не получали расчетные листки с расшифровкой сумм, подлежащих выплате.

Прокуратура возбудила административные дела о нарушении трудового законодательства и законов об охране труда. Учреждение оштрафовали на 50 тыс. рублей, заместитель заведующей, главный бухгалтер и делопроизводитель привлечены к административной ответственности.

Педагоги получили зарплату в полном размере.

#Новости#Прокуратура#Детские сады#Омутинское#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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