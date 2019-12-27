В Омутинском воспитателям незаконно урезали зарплату

Прокуратура Омутинского района проверила информацию о том, что воспитателям незаконно урезали заплату. Выяснилось, что за время карантина, когда дети болели ОРЗ и ОРВИ, восемь педагогов получили 2/3 оклада. Такую сумму начисляют, если детский сад простаивает. Однако, по закону, во время карантина зарплата должна выплачиваться в полном объеме.
При проверке выяснилось, что в детском саду неправильно учитывалось рабочее время, а поварам не выдавали спецодежду. Кроме того, работники не получали расчетные листки с расшифровкой сумм, подлежащих выплате.
Прокуратура возбудила административные дела о нарушении трудового законодательства и законов об охране труда. Учреждение оштрафовали на 50 тыс. рублей, заместитель заведующей, главный бухгалтер и делопроизводитель привлечены к административной ответственности.
Педагоги получили зарплату в полном размере.