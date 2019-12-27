Сестру главы чувашского Минфина взяли под стражу в зале суда

Это произошло после того, как суд изменил ей меру пресечения с условного приговора на реальный. Женщину обвинили в том, что она вымогала 25 млн рублей с одной крупной компании.
Прежде Замчинская занимала пост главы компании «Аудит-Консалтинг», которая стабильно производила аудит по заказу республиканских властей. В основном организация проверяла крупные компании и госучреждения, сообщило издание newsnn.ru.
В основу уголовного дела лег случай, когда в 2016 году подсудимая потребовала от представителей крупной чебоксарской энергетической компании «Экра» взятку в 25 млн рублей. Тогда предприятие судилось со своим бывшим учредителем и Замчинская угрожала передать ему полученные во время аудита сведения об организации. К моменту задержания женщина получила 15 млн рублей, но остальная сумма в руки злоумышленницы попасть не успела.
Первым решением суда по этому делу был условный срок длительностью в 7,5 года и лишение на 2 года права проводить аудиты.
Прокуратура выразила несогласие с таким решением и указала на его мягкость на фоне тяжести обвинений и отказа подсудимой давать показания. К тому же она не стала признавать свою вину в этом преступлении.
Аналогичную реакцию этот приговор вызвал и в обществе. Примечательно, что целый ряд федеральных СМИ старался найти оправдания мягкости приговора. Но даже это не помешало скандалу принять федеральный масштаб. Среди населения быстро распространилось мнение, что смягчить приговор помогло давление Енилиной на суд.