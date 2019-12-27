Сестру главы чувашского Минфина взяли под стражу в зале суда

В основу уголовного дела лег случай, когда в 2016 году подсудимая потребовала от представителей крупной чебоксарской энергетической компании «Экра» взятку в 25 млн рублей. Тогда предприятие судилось со своим бывшим учредителем и Замчинская угрожала передать ему полученные во время аудита сведения об организации. К моменту задержания женщина получила 15 млн рублей, но остальная сумма в руки злоумышленницы попасть не успела.